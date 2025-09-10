متظاهرون يغلقون الطرق في باريس والشرطة تستخدم القنابل الصوتية (فيديو)

الأربعاء 10 سبتمبر 2025
أغلق متظاهرون الطريق الدائري في العاصمة الفرنسية باريس، فيما قامت الشرطة بقمع الاحتجاجات بالقوة، وذلك تزامنا مع تعيين حكومة جديدة بالبلاد، بحسب “روسيا اليوم”. 

800 متظاهر خرجوا لإغلاق الطريق الدائري في باريس

وقالت “روسيا اليوم” إن نحو 800 متظاهر خرجوا لإغلاق الطريق الدائري في باريس.

وتحاول الشرطة تفريقهم باستخدام القنابل الصوتية، ومن المقرر تنظيم احتجاجات واسعة النطاق في فرنسا اليوم. 

ويحتج الفرنسيون على السياسة الاقتصادية للحكومة. 

 الشرطة الفرنسية تقمع متظاهرين في مدينة مرسيليا 

وأظهرت مشاهد مصورة، الشرطة تقمع متظاهرين في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين مساء أمس الثلاثاء وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء، بعد استقالة فرانسوا بايرو غداة حجب الثقة عن حكومته في البرلمان.

ويأتي هذا فيما تشهد البلاد أزمة سياسية ومالية غير مسبوقة، وسط حراك جديد معلن تحت شعار "لنغلق كل شيء"، بدعم من بعض النقابات واليسار الراديكالي، يدعو إلى شل البلاد اعتبارا من اليوم الأربعاء.

