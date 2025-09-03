تراجع إنتاج الكهرباء في فرنسا بسبب الإضراب

كشفت بيانات صادرة من شركة الكهرباء الفرنسية "EDF" عن تسبب إضراب عمال الشركة في انخفاض إنتاج الكهرباء بمقدار 2.7 جيجاوات، اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات للاحتجاج تتعلق بالمعاشات التقاعدية والأجور بمجالي الطاقة والغاز في البلاد.

تراجع إنتاج الكهرباء في فرنسا

وإلى الآن، لا يزال تأثير الإجراءات الاحتجاجية محدودًا لكن التوقعات تشير إلى احتمالية اتساع نطاق المظاهرات خلال الأسابيع القادمة مما يشير إلى تراجع مستوى التأييد للحكومة التي تواجه اقتراعا على الثقة يوم الاثنين الماضي.

وكشفت البيانات أيضا عن هبوط إنتاج الطاقة النووية بمقدار 2.1 جيجاوات مع تأثر أربعة مفاعلات، إلى جانب انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية بمقدار 630 ميجاوات.

ووفقًا لبيانات الشركة، من المتوقع أن يتواصل تراجع الإنتاج في مفاعلي فلامانفيل 1 و2، والمفاعل دومبيير 2 حتى وقت متأخر من اليوم الأربعاء، بينما من المفترض عودة المفاعل سانت ألبان 1 إلى العمل اعتبارا من الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

ويصل إجمالي حجم الطاقة النووية في فرنسا إلى 57 جيجاوات، وهو ما يكفي لتوليد حوالي 70% من الطاقة الكهربائية السنوية للبلاد.

وفيما يتعلق بقطاع الغاز، ذكر متحدث باسم شركة فلوكسيس البلجيكية، التي تشغل محطة دنكيرك للغاز الطبيعي المسال، أن تداعيات الإضراب في المحطة لا تزال محدودة.

وقال المتحدث باسم الشركة البلجيكية: "لا يوجد تأثير على معدل تدفق الإنتاج؛ لا على عمليات تفريغ السفن ولا على عمليات التحميل بالشاحنات".

وتعتبر دنكيرك ثاني أكبر محطة في القارة الأوروبية، والوحيدة المتصلة بشكل مباشر بسوقين منفصلتين، هما بلجيكا وفرنسا، ويشكل إنتاجها حوالي 20% من استهلاك الغاز في كلا البلدين سنويا.

