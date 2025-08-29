الجمعة 29 أغسطس 2025
فرنسا وألمانيا تعلنان بدء "حوار استراتيجي" بشأن النووي الإيراني قريبا

إيران، فيتو
إيران، فيتو

أعلنت فرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، البدء قريبا بـ"حوار استراتيجي" بشأن النووي الإيراني وذلك على أعلى مستوى، في ختام اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي-الألماني.

فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران

وجاء في بيان مشترك أن "باريس وبرلين تشرعان في حوار استراتيجي، تقوده الرئاسة الفرنسية والمستشارية الألمانية، بمشاركة وزارتي الخارجية والدفاع".

من جانبها، قالت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، أن هناك فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران.

لكن الدول الأوروبية الثلاث أشارت إلى أن إيران منعت مفتشي الوكالة الدولية من الوصول للمنشآت النووية.

إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران 

وكانت الترويكا الأوروبية فعلت ما يسمى آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي في خطاب أرسلته إلى مجلس الأمن الدولي، ما قد يؤدي إلى إعادة تطبيق الإجراءات العقابية التي تم رفعها في العقد السابق.

في حين لوحت طهران بالرد، ملمحة إلى إمكانية الانسحاب من اتفاقية حظر الانتشار النووي، ووقف التعاون مع الوكالة الذرية للطاقة النووية.

