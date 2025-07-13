الأحد 13 يوليو 2025
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حوادث

تجديد حبس سائق بتهمة التعدي بالضرب على زميله في الأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية تجديد حبس سائق ميكروباص ظهر في مقطع فيديو، وهو يعترض طريق مركبة أخرى ويعتدي على قائدها بمنطقة الأزبكية، 15 يوما على ذمة التحقيق. 

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله، يظهر خلاله أحد المواطنين، وهو يتضرر من قيام قائد سيارة ميكروباص باعتراض طريق ميكروباص آخر يستقله الشاكي، والتعدي على سائقه بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

تجديد حبس سائق بتهمة التعدي بالضرب علي زميله

بالفحص، تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه "سائق، مقيم بمحافظة الجيزة"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلاف نشب بينه وبين السائق الآخر حول أولوية تحميل الركاب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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