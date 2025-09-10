الهجوم الإسرائيلي على قطر، بيان مرتقب من ترامب عن الشرق الأوسط

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حركة حماس في الدوحة، خلال حديثه مع الصحفيين في واشنطن.

وقال: "أنا لست راضيًا على الإطلاق عن الهجوم الإسرائيلي في قطر. لست متحمسًا لذلك، ولا متحمسًا لأي جزء من هذه الحالة. الوضع ليس جيدًا. لكن أقول هذا: نحن نريد استعادة الرهائن، لكننا لا نحب الطريقة التي جرت بها الأمور اليوم."

وأشار ترامب إلى أنه سيُدلي ببيان كامل غدًا عن الشرق الأوسط.



