هل هدف المنتخب أمام بوركينا فاسو صحيح؟ إبراهيم نور الدين يجيب (فيديو)

منح الكابتن إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق، حكم مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو 7 من 10، وهناك علامة استفهام على إلغاء هدف المنتخب المصري، والصورة لم تكن واضحة، مؤكدا: "لدي شك بنسبة كبيرة أن الهدف صحيح".

وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": " حكم مباراة المنتخب أمام بوركينا فاسو ليس لديه تاريخ طويل، وخبراته أقل من مستوى المباراة، وكان يجب تعيين حكم له اسم كبير لإدارة المباراة".



وأضاف: "هناك تعليمات للاعبي بوركينافاسو للتدخل العنيف على لاعبي منتخب مصر، والمباريات الأفريقية القوية دائما تشهد عنف من قبل اللاعبين".



تعادل منتخب مصر مع بوركينافاسو

تعادل منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.

