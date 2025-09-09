نجل رونالدينيو ينضم إلى هال سيتي الإنجليزي

انضم جواو مينديز دي أسيس موريرا، نجل النجم البرازيلي رونالدينيو، إلى فريق تحت 21 عاما بنادي هال سيتي الإنجليزي.

ويبلغ مينديز 20 عامًا، والتحق بناشئي أندية كبرى بالبرازيل على رأسها فلامنجو وفاسكو دا جاما، قبل أن يوقع عقدا احترافيا مع نادي كروزيرو البرازيلي وهو في الرابعة عشرة من عمره، ثم انتقل في 2023 إلى فريق برشلونة تحت 19 عامًا، لكنه قرر لاحقًا خوض تجربة جديدة مع بيرنلي الإنجليزي في بداية موسم 2024-2025.

وبعد صعود نادي بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، استغنى عن اللاعب الشاب لينتقل في الموسم الحالي إلى فريق الشباب بنادي هال سيتي.

رونالدينيو يكشف عن رأيه في تعيين أنشيلوتي مدربا لمنتخب البرازيل

فيما أكد النجم السابق للسامبا، رونالدينيو، لاعب أندية برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان المعتزل، سعادته بتعيين كارلو أنشيلوتي، مدربًا جديدًا لمنتخب البرازيل.

وأعلن الاتحاد البرازيلي بشكل رسمي، تعاقده مع أنشيلوتي، على أن يتولى مسئولية قيادة منتخب السامبا، عقب نهاية الموسم مع ريال مدريد.

تعليق رونالدينيو على تعيين أنشيلوتي مدربا للبرازيل

وقال رونالدينيو، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، عن تعيين أنشيلوتي مدربًا للبرازيل: "قرار أعجبني، لقد عملنا معًا، وأعرفه جيدًا، وأعتقد أنه قرار صائب من الاتحاد البرازيلي".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بقدومه للبرازيل، وآمل أن يقدم أداءً رائعًا في كأس العالم القادمة".

ويغادر أنشيلوتي ريال مدريد في نهاية الموسم، بعد أن أصبح المدرب الأكثر نجاحًا في تاريخ النادي.

وحقق أنشيلوتي 15 لقبًا خلال فترة وجوده في ريال مدريد، بما في ذلك ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

رونالدينيو يتمنى تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا

كما أعرب رونالدينيو، عن أمنيته بفوز فريقه السابق باريس سان جيرمان، بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي باريس مع إنتر ميلان، يوم 31 مايو الجاري، في المباراة النهائية، التي يستضيفها ملعب أليانز آرينا.

وقال رونالدينيو: "لقد عاملني باريس سان جيرمان بمودة كبيرة عند وصولي إلى أوروبا، وهم يسعون وراء هذا الحلم منذ سنوات عديدة".

وختم: "والآن لديهم مدرب رائع (لويس إنريكي) وهو أيضًا صديق جيد، وآمل أن تنتهي الأمور بشكل جيد مع دوري أبطال أوروبا الذي طال انتظاره".

