وزير الخارجية القطري يكشف تفاصيل جديدة بشأن استهداف إيران لقاعدة العديد

كشف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدفاعات الجوية القطرية تصدت للصواريخ الإيرانية كافة باستثناء صاروخ واحد سقط في منطقة مفتوحة.

القوات المسلحة القطرية تصدت للهجوم الإيراني على قاعدة العديد

وثمن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ي نظيره اللبناني، على دور القوات المسلحة التي تصدت للهجوم الإيراني على قاعدة العديد.

وأضاف: “بذلنا جهودا دبلوماسية مع شركائنا الإقليميين لتهدئة الأوضاع في المنطقة”.

وشدد على أن الهجوم على دولة قطر تصرف غير مقبول.

قطر تحتفظ بسياستها بشأن حسن الجوار

وأدان قصف الحرس الثوري الإيراني قاعدة العديد الأمريكية، مشيرًا إلى أن قطر تحتفظ بسياستها بشأن حسن الجوار مع دول المنطقة.

واستطرد: “ندعم لبنان من أجل تعزيز استقراره”، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة تعزيز التعاون في ملفات الطاقة.

وأوضح أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع لبنان في ملف النقل والملاحة الجوية، كما تعمل على تعزيز جهودها لدعم إعادة إعمار لبنان.

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وأعرب عن إدانته للانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرًا إلى أن الدوحة ترفض وتدين المساس بالسيادة اللبنانية.

وطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالمنطقة، ممثمنًا تطوير العلاقات اللبنانية مع دول الجوار.

وأكد أن الدوحة تدعم مسارات لبنان في تعزيز التعاون مع دول المنطقة.

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