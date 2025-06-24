الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية القطري يكشف تفاصيل جديدة بشأن استهداف إيران لقاعدة العديد

رئيس الوزراء القطري
رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فيتو

كشف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدفاعات الجوية القطرية تصدت للصواريخ الإيرانية كافة باستثناء صاروخ واحد سقط في منطقة مفتوحة.

القوات المسلحة القطرية تصدت للهجوم الإيراني على قاعدة العديد

وثمن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ي نظيره اللبناني، على دور القوات المسلحة التي تصدت للهجوم الإيراني على قاعدة العديد
وأضاف: “بذلنا جهودا دبلوماسية مع شركائنا الإقليميين لتهدئة الأوضاع في المنطقة”.

وشدد على أن الهجوم على دولة قطر تصرف غير مقبول.

 قطر تحتفظ بسياستها بشأن حسن الجوار 

وأدان قصف الحرس الثوري الإيراني قاعدة العديد الأمريكية، مشيرًا إلى أن قطر تحتفظ بسياستها بشأن حسن الجوار مع دول المنطقة. 

واستطرد: “ندعم لبنان من أجل تعزيز استقراره”، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة تعزيز التعاون في ملفات الطاقة.

وأوضح أن بلاده  تعمل على تعزيز التعاون مع لبنان في ملف النقل والملاحة الجوية، كما تعمل على تعزيز جهودها لدعم إعادة إعمار لبنان.

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وأعرب عن إدانته للانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرًا إلى أن الدوحة ترفض وتدين المساس بالسيادة اللبنانية.

وطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالمنطقة، ممثمنًا  تطوير العلاقات اللبنانية مع دول الجوار.

وأكد أن الدوحة تدعم مسارات لبنان في تعزيز التعاون مع دول المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعزيز التعاون مع دول المنطقة قاعدة العديد قاعدة العديد الأمريكية الدوحة

مواد متعلقة

قتلى ومصابون في هجوم إسرائيلي على سجن إيفين بطهران

ضربة اقتصادية لـ تل أبيب، تكلفة باهظة لإعادة إعمار إسرائيل بعد وقف الحرب مع إيران

بعد وقف إطلاق النار، جيش الاحتلال يرصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

عائلات الرهائن الإسرائيليين: من يستطيع تحقيق وقف إطلاق النار مع إيران يمكنه إنهاء الحرب في غزة

أول تعليق من مصر على إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

أين أخفت إيران اليورانيوم المخصب؟! (صور)

حققنا هدفنا، ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران

نتنياهو: أي انتهاك من إيران لوقف إطلاق النار سنرد عليه بقوة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

المتهمة بدهس أسرة بالتجمع الخامس أمام النيابة: مستعدة لدفع الدية

آس الإسبانية: وداع مرير للأهلي من مونديال الأندية بعد مباراة مجنونة ضد بورتو

عقب الهجوم الإيراني على قاعدة العديد، رسالة قوية من السيسي لأمير قطر

الفلسطيني الذي دمر بورتو، سبورت الإسبانية: الهاتريك المثالي لوسام أبو علي لن ينسى

بعد الهجوم على قاعدة العديد، قطر تستدعي السفير الإيراني (صور)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

الكرملين: كثيرون يريدون استغلال الوضع بالشرق الأوسط لإفساد العلاقات بين موسكو وطهران

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم 24 يونيو 2025

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

ضربة قوية للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-6-2025

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حدث قبل الهجرة النبوية.. مناظرة جعفر بن أبي طالب والنجاشي عن النبي

تفسير حلم سقوط البيت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

المزيد
الجريدة الرسمية