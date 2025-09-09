الأربعاء 10 سبتمبر 2025
رئيس الإمارات يتصل بأمير قطر ويعرب عن تضامنه

أمير قطر والرئيس
أمير قطر والرئيس الإماراتي، فيتو

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، أكد في اتصال هاتفي مع أمير قطر، تميم بن حمد،  تضامن الإمارات مع قطر بعد الهجوم الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أدان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة

انتهاك سيادة قطر لاستهداف قادة حماس

وأكد أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، واعتداءً خطيرًا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

الإمارات تدعم سيادة قطر بعد الهجمة الإسرائيلية على الدوحة

وأعرب عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. 

 

كما شدد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذّرا من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويجرّ المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.

