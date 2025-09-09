مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: اتفاق مع إيران لاستئناف أنشطة التفتيش

أعلن رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه توصل خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني إلى اتفاق على إجراءات عملية لاستئناف أنشطة التفتيش داخل إيران، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الشفافية.

خطوة في الاتجاه الصحيح

وقال جروسي خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم في القاهرة بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، إن الاتفاق مع طهران يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن الوكالة تسعى إلى إعادة بناء الثقة وضمان التزامات إيران بالمعايير الدولية.

شكر لمصر على استضافة المحادثات

وأعرب المدير العام عن شكره لمصر لدورها في استضافة المحادثات مع الجانب الإيراني، مؤكدًا أن القاهرة قدمت دعمًا مهمًا لتقريب وجهات النظر وتسهيل الوصول إلى هذا التفاهم.

وأعلن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، عن التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتضمن استئناف التعاون المشترك، مشددًا على أن القاهرة تتابع عن قرب هذا التطور الذي يفتح الباب أمام فرص جديدة لخفض التوتر في المنطقة.

وأكد الوزير، أن مصر تشدد على أهمية خفض التصعيد في الشرق الأوسط، مع ضرورة العمل على نزع السلاح النووي من المنطقة لضمان الأمن والاستقرار الجماعي.

