عمرو محمود ياسين: تصريحات سلوم حداد عن الفنانين المصريين "سقطة" (فيديو)

رد الكاتب عمرو محمود ياسين، على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، بشأن تقليل دور الفنانين المصريين في إتقان اللغة العربية الفصحى، مؤكدًا على إنه فوجئ بتلك التصريحات التي لا تليق أن تصدر عن قامة فنية كبيرة.



وأوضح عمرو محمود ياسين، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلًا: "في البداية أحب أن أنتهز الفرصة وأسجل كل الاحترام والتقدير للفن السوري والفنانين السوريين، فنحن نقدرهم ونعتز بمشوارهم، كما أوجه التحية لكل فنان عربي من المحيط إلى الخليج، فالعلاقة بين الفنانين العرب يجب أن تقوم على التقدير والاحترام لمجهود ومشوار كل بلد بفنانيها وكتابها ومبدعيها".



وأضاف عمرو محمود ياسين، قائلًا: "لا أتصور في أي لحظة أن شخص يجعل من وطن مادة للسخرية أو الاستهزاء وكأن الأمر شيئًا عاديًا.. مصر مليئة بالأسماء الكبيرة التي أبدعت عبر التاريخ وقدمت أعمالًا عظيمة على خشبة المسرح، وفي السينما، وكذلك الدراما التلفزيونية، وهي أسماء لا تعد ولا تحصى".



وأعرب عمرو محمود ياسين عن اندهاشه من تصريحات سلوم حداد قائلًا: "ذُهلت أن أستاذا كبيرا مقاما وسنا يستسهل أن يستهزئ بفن وطن كامل، ويقول إن هناك اثنين أو أكثر فقط يتقنون الفصحى، وحتى إن افترضنا صحة ذلك، على الرغم من عدم صحته، فهل يليق بفنان أن ينتقد زملاءه بهذه القسوة؟ وهل نحن نستحق هذا التوصيف؟".



وأكد عمرو محمود ياسين، على أن مصر كانت وما زالت قبلة الشهرة والنجاح في العالم العربي، قائلًا: "ما حدث يثير التساؤلات حول أسباب إطلاق مثل هذه التصريحات وما الغرض منها، خصوصًا أن الناس قد تتعامل معها كموضوع للسخرية والضحك.. والغريب أنها صادرة عن فنان كبير بحجمه، ولو كانت من شخص غير معروف لما توقفنا عندها، لكن صدورها من قامة كبيرة تفرض علينا أن نسأل: لماذا قال ذلك؟".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.