الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمرو محمود ياسين: تصريحات سلوم حداد عن الفنانين المصريين "سقطة" (فيديو)

عمرو محمود ياسين،
عمرو محمود ياسين، فيتو

رد الكاتب عمرو محمود ياسين، على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، بشأن تقليل دور الفنانين المصريين في إتقان اللغة العربية الفصحى، مؤكدًا على إنه فوجئ بتلك التصريحات التي لا تليق أن تصدر عن قامة فنية كبيرة.


وأوضح عمرو محمود ياسين، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلًا: "في البداية أحب أن أنتهز الفرصة وأسجل كل الاحترام والتقدير للفن السوري والفنانين السوريين، فنحن نقدرهم ونعتز بمشوارهم، كما أوجه التحية لكل فنان عربي من المحيط إلى الخليج، فالعلاقة بين الفنانين العرب يجب أن تقوم على التقدير والاحترام لمجهود ومشوار كل بلد بفنانيها وكتابها ومبدعيها".


وأضاف عمرو محمود ياسين، قائلًا: "لا أتصور في أي لحظة أن شخص يجعل من وطن مادة للسخرية أو الاستهزاء وكأن الأمر شيئًا عاديًا.. مصر مليئة بالأسماء الكبيرة التي أبدعت عبر التاريخ وقدمت أعمالًا عظيمة على خشبة المسرح، وفي السينما، وكذلك الدراما التلفزيونية، وهي أسماء لا تعد ولا تحصى".


وأعرب عمرو محمود ياسين عن اندهاشه من تصريحات سلوم حداد قائلًا: "ذُهلت أن أستاذا كبيرا مقاما وسنا يستسهل أن يستهزئ بفن وطن كامل، ويقول إن هناك اثنين أو أكثر فقط يتقنون الفصحى، وحتى إن افترضنا صحة ذلك، على الرغم من عدم صحته، فهل يليق بفنان أن ينتقد زملاءه بهذه القسوة؟ وهل نحن نستحق هذا التوصيف؟".


وأكد عمرو محمود ياسين، على أن مصر كانت وما زالت قبلة الشهرة والنجاح في العالم العربي، قائلًا: "ما حدث يثير التساؤلات حول أسباب إطلاق مثل هذه التصريحات وما الغرض منها، خصوصًا أن الناس قد تتعامل معها كموضوع للسخرية والضحك.. والغريب أنها صادرة عن فنان كبير بحجمه، ولو كانت من شخص غير معروف لما توقفنا عندها، لكن صدورها من قامة كبيرة تفرض علينا أن نسأل: لماذا قال ذلك؟".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمرو محمود ياسين سلوم حداد الفنان السوري سلوم حداد الفنانين المصريين اللغة العربية الفصحى

مواد متعلقة

بسبب اللغة العربية الفصحى، رد قوي من الفنان أحمد ماهر على سلوم حداد (فيديو)

«الممثلون المصريون لا يجيدون الفصحى»، فنانون يرفضون تصريحات سلوم حداد

حسني صالح يرد على سلوم حداد: مصر منبع الفن واللغة

مخرج "وتقابل حبيب" عن عمرو محمود ياسين: أخويا وحبيبي وشريك النجاح

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads