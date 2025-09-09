الأربعاء 10 سبتمبر 2025
قطر تكذب أمريكا وتنفي إبلاغها مسبقا بالهجوم الإسرائيلي

وزير الخارجية القطري،
وزير الخارجية القطري، فيتو

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء: إن ما يتم تداوله من تصريحات بشأن إبلاغ دولة قطر بالهجوم الإسرائيلي مسبقا عار من الصحة.
 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: إن الاتصال الذي ورد من مسؤول أمريكي جاء متزامنا  مع  سماع دوي الانفجارات.

يأتي ذلك بعدما، ادعى البيت الأبيض  في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء: إن  الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب طلب من ويتكوف إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك.


البيت الأبيض: ترامب أبلغ قطر قبيل الهجوم الإسرائيلي 

وأضاف البيت الأبيض في بيانه، أن  الجيش الأمريكي أبلغنا أن إسرائيل ستهاجم حركة حماس في الدوحة، مشيرة إلى أن ويتكوف تحدث مع رئيس وزراء قطر، وأكد له أن الهجوم الإسرائيلي لن يتكرر.

وزعم أن  ترامب لم يوافق على الهجوم الإسرائيلي في قطر، وأن الرئيس ترامب يسعى إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط

