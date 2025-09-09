السودان يخسر من توجو بهدفين ويفقد فرصة التأهل لكأس العالم

تلقى منتخب السودان هزيمة بهدفين دون رد أمام نظيره التوجولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وبهذا الفوز، رفع منتخب توجو رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد السودان عند 12 نقطة في المركز الثالث ليفقد فرصة التأهل.

وفي ذات الجولة، حقق منتخب السنغال فوزًا مثيرًا على الكونغو الديمقراطية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليعزز صدارته للمجموعة برصيد 18 نقطة، بينما توقف رصيد الكونغو عند 16 نقطة في المركز الثاني.

ويتبقى للسودان مباراتان في الجولتين التاسعة والعاشرة أمام موريتانيا والكونغو الديمقراطية، مما يعني أن أقصى عدد من النقاط يمكنه تحقيقه هو 18 نقطة. لتنتهي فرص السودان في التأهل رسميًا لمونديال كأس العالم.

