الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر
يلتقي منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن المدير الفني مع بوركينا فاسو اليوم الثلاثاء ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

كان منتخب مصر حقق الفوز في الجولة الماضية على إثيوبيا بهدفين نظيفين، وهو الفوز الذي رفع رصيد منتخب مصر من النقاط إلى 19 نقطة، ليتربع على صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو وصيف المجموعة برصيد 14 نقطة.

 

 

منتخب بوركينا فاسو، فيتو
موعد مباراة مصر أمام بوركينا فاسو والقناة الناقلة

ويلتقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2026، على أن تقام المباراة بين المنتخبين اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر الجاري.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية واجادوجو، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة.

بعثة مصر تصل بوركينا فاسو

 

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء الأحد، إلى بوركينا فاسو استعدادا لمواجهة منتخبها في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

 

