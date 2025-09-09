موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي في بطولة الدوري المصري

يلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع إنبي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز مع عودة المنافسات مرة أخرى.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على إستاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي بدأ عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لحسم عدد من الملفات الهامة، وعلى رأسها تطوير قطاع الناشئين ووضع استراتيجية جديدة للنهوض به.

خطة جديدة لتطوير قطاع الناشئين

وأوضح المصدر أن يوسف يعمل على وضع خطة جديدة لتطوير قطاع الناشئين والنهوض به خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإدارة تدرس الاستعانة بمدير فني أجنبي لقيادة القطاع في المستقبل القريب.

