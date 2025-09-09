كامل الوزير يعقد اجتماعا مع وزير التعليم العالي لمتابعة إنشاء جامعة النقل

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل - اجتماعًا موسعا مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة الخطوات التنفيذية لإنشاء جامعة النقل المصرية من خلال التنسيق والشراكة بين وزارتي النقل والتعليم العالي والبحث العلمي لتكون كيانًا أكاديميًا وبحثيًا متكاملًا.

حضر اللقاء الدكتورة رشا يوسف أمين صندوق تطوير التعليم والدكتور أحمد الجيوشي أمين عام مجلس الجامعات التكنولوجية واللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للنقل للسككي والمهندسة منى قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل واللواء محمد سعيد مساعد وزير النقل للتصميم ومتابعة مشروعات النقل.

وزير النقل يعقد اجتماعًا موسعًا مع وزير التعليم العالي

في بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون والشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال التعليم والبحث العلمي إذ لا يقتصر دور هذه الجامعة على سد الفجوة في الكفاءات البشرية وتخريج أجيال من المهندسين المتميزين في كافة المجالات لتواكب حجم المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها البلاد،فحسب، بل يهدف أيضًا إلى وضع مصر على الخريطة الدولية كدولة رائدة في التعليم المتخصص بقطاع النقل، وتسهم في دعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية 2030”

كما قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر للفريق مهندس كامل الوزير على التعاون بين الوزارتين لإطلاق هذه الجامعة الهامة التي ستشكل جامعة فنية رائدة في هذا المجال مؤكدًا أنه سيتم اتاحة كافة الإمكانات الخاصة بانطلاق ونجاح هذه الجامعة بالتعاون مع وزارة النقل.

جامعة النقل الوطنية بكوريا (KNUT)

وتم خلال اللقاء متابعة التنسيقات مع عدد من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة، مثل جامعة النقل الوطنية بكوريا (KNUT)، وجامعة كوريا البحرية والمحيطات (KMOU)، بهدف الاستفادة من خبراتهم في هذه المجالات كما تم استعراض الهيكل المقترح للجامعة الذي سيضم ثلاث كليات رئيسية: كلية الهندسة وكلية تكنولوجيا النقل وكلية اقتصاديات النقل ويندرج تحت كل منها اقسام وبرامج متنوعة وحيث ستعمل هذه الكليات معًا بشكل تكاملي لتخريج أجيال من المتخصصين القادرين على تصميم وتشغيل وإدارة مختلف مشروعات النقل وصناعة وسائل النقل، بما يدعم خطة تحول مصر الى مركز تعليم متخصص للدول الافريقية والعربية

وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين المختصين من الوزراتين لدفع خطة العمل والبدء في انشاء الجامعة مع إعداد تقارير دورية للعرض عن تقدم الأعمال.

