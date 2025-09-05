سكك حديد مصر تستقبل رحلات وزارة الثقافة بمتحف الهيئة

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، فتح أبواب المتحف الخاص بالهيئة أمام رحلات وزارة الثقافة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارتي النقل والثقافة لنشر الوعي الثقافي والوطني بين الأجيال الجديدة والنشء والمبدعين من الأطفال وذوي الهمم.

واستقبل متحف السكة الحديد بالقاهرة مجموعة جديدة من الأطفال المبدعين والفنانين الصغار، وذلك ضمن برنامج "أتوبيس الفن الجميل" التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.

تضمنت الزيارة جولة تعريفية بين أروقة المتحف، استعرض خلالها الأطفال مقتنيات تاريخية نادرة توق مسيرة إنشاء وتطوير السكك الحديدية في مصر، ودورها المحوري في دعم جهود التنمية وربط المدن والقرى على مدار أكثر من 170 عامًا.

عبّر المشاركون خلال الزيارة عن إعجابهم بما شاهدوه من مقتنيات تحكي قصة التطور والإنجاز في قطاع النقل والمواصلات.

تعد مثل هذه الرحلات بمثابة تجارب إنسانية ثرية تفتح أمام الأطفال والشباب أبوابًا جديدة للتعلم والفخر بتاريخ وطنهم، كما تؤكد أن الثقافة والوعي أساس بناء المستقبل وغرس قيم الانتماء وحب الوطن في نفوس أبنائه منذ الصغر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.