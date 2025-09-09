الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

عدد حلقات مسلسل سلمى، تعرف على التفاصيل

أبطال مسلسل سلمى،
أبطال مسلسل سلمى، فيتو

يحظى مسلسل “سلمى” بمتابعة واسعة منذ بدء عرضه مؤخرًا، حيث لفت أنظار الجمهور بأحداثه الدرامية المشوقة وأداء أبطاله. 

عدد حلقات مسلسل سلمى

 ويبحث عشاق المسلسل عن كل تفاصيله، ويتساءل الكثيرون عن عدد حلقات مسلسل سلمى، والمسلسل يمتد إلى 90 حلقة كاملة، مثل غيره من الأعمال الدرامية المعربة والمقتبسة من الدراما التركية.

ولقد انطلق العمل في أغسطس الماضي على شاشتي CBC وMBC1، وأيضًا عبر منصة “شاهد”.

 

كل ما تريد معرفته عن مسلسل سلمى 

ومسلسل سلمى هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه، وتدور أحداث النسخة العربية حول أم شابة تحاول تجاوز ماضيها المؤلم بعد اختفاء زوجها فجأة، وتحاول تأمين حياة كريمة لطفليها وسط تحديات الحياة.

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، في قالب إنساني مشوق، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المجتمعات العربية.

 

أبطال مسلسل سلمى

ويضم مسلسل سلمى نخبة من ألمع نجوم لبنان وسوريا، في مقدمتهم: مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني عطا الله، نانسي خوري، رنا كرم، طوني عيسى، ناتاشا شوفاني، مجدي مشموشي، وسام صباغ، تقلا شمعون، فرح بيطار، نيكولا دانيال.    

