محافظ أسيوط: 44 مليار جنيه للخدمات في المرحلة الأولى من حياة كريمة

قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن محافظة أسيوط حصلت على 44 مليار جنيه للخدمات في المرحلة الأولى من حياة كريمة.

وذلك لبناء شقق مناسبة ومدارس ووحدات صحية وأحوال مدنية وحماية مدنية ونقاط شرطة وسيارات جديدة وكل ما يخص المواطن من صرف صحي وكهرباء ومياه وكل ما يحتاجه المواطن لتكون نموذجية، لافتًا إلى أن الهدف هو مقومات حياة فيها كرامة وعزة نفتخر بها وببلادنا والحضارة المصرية وتاريخنا.

جمع آثار محافظة أسيوط

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “توك شو العرب” الذي يقدمه عبد الباقي عزوز بقناة “الحدث اليوم”: أن محافظة أسيوط بدأت في جمع آثار المحافظة وتاريخها، بالنزول إلى القرى ومعرفة العظماء الذين خرجوا منها مثل الزعيم جمال عبدالناصر كما أخرجت المحافظة وزراء وفنانين والبابا شنودة وغيرهم من الشخصيات، حيث يتم عمل خريطة سياحية جديدة للرموز، مشيرا إلى أن المحافظة فيها أول بئر ارتوازي من أيام الملك فاروق عام 1951.

وتابع بأنه تم التنسيق مع وزارة السياحة لتطوير حديقة قصر ألكسان ومعهد فؤاد الأول ونادي أسيوط الرياضي وقناطر أسيوط القديمة"، مؤكدا أن قناطر أسيوط الجديدة فخر للمصريين حيث يتم عمل تاريخ جديد، إضافة إلى مسار العائلة المقدسة.

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