وزير الحرب الأمريكي يزور سفينة حربية "بشكل مفاجئ" في الكاريبي، ما علاقتها بـ مادورو

أجرى وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، زيارة مفاجئة إلى بورتوريكو، حيث أعلنت واشنطن عن تعزيز وجودها العسكري في إطار عمليات مكافحة تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي.

كما زار هيجسيث السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس إيو جيما"، وهي واحدة من القطع البحرية التي أرسلتها واشنطن مؤخرا إلى منطقة البحر الكاريبي لمكافحة تهريب المخدرات، بحسب ما أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الحرب على حسابها في منصة "إكس".

ورافق الوزير في هذه الزيارة، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دان كاين، وقد كان في استقبالهما في الجزيرة الكاريبية - وهي أرض تابعة للولايات المتحدة - حاكمتها جينيفر جونزاليس-كولون.

وقالت جونزاليس-كولون إن الزيارة تعكس "اعتراف الإدارة الأمريكية بالأهمية الإستراتيجية لبورتوريكو في ضمان الأمن القومي ومكافحة كارتلات المخدرات في المنطقة"، متهمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة هذه الكارتلات.

ويتهم البيت الأبيض مادورو، الذي فاز بولاية جديدة في صيف 2024 في اقتراع تطعن المعارضة بشرعيته، بالضلوع في تهريب المخدرات، وخُصصت مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار مقابل معلومات تسهم في توقيفه.

A message to our warfighters from the Secretary of War. pic.twitter.com/UVbsvAuNmR — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) September 8, 2025

من جهته، ينفي مادورو أي علاقة له بتهريب المخدرات، علمًا بأن اثنين من أبناء أشقاء زوجته تمت إدانتهما سابقا في نيويورك بتهمة تهريب الكوكايين.

وعززت الولايات المتحدة مؤخرًا وجودها العسكري في منطقة الكاريبي من خلال نشر سفن حربية ومقاتلات في بورتوريكو، في إطار ما تصفها بأنها حملة لمكافحة تهريب المخدرات.

من جهته، انتقد مادورو هذه الخطوات واعتبرها تصرفات "عدائية".

والأسبوع الماضي، نفّذت واشنطن ضربة عسكرية في الكاريبي استهدفت قاربا محملا بالمخدرات، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا يتاجرون بالمخدرات"، بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتُعد هذه العملية تحولا في نهج واشنطن، التي كانت تعتمد على الشرطة في عملياتها لمكافحة المخدرات في هذه المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.