مادورو: أمريكا تستهدف فنزويلا بثماني سفن حربية تحمل 1200 صاروخ

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مؤتمر صحفي، اليوم  الإثنين: إن بلاده تواجه أكبر تهديد شهدته أمريكا الجنوبية منذ قرن"، وذلك  في إشارة إلى نشر الولايات المتحدة قوات وسفن حربية إضافية في منطقة البحر الكاريبي، بهدف الحد من تهريب المخدرات المرتبط بفنزويلا.

مادورو : أمريكا تستهدف فنزويلا بثماني سفن حربية تحمل 1200 صاروخ

وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة الأمريكية لشبكة “سي إن إن”، أنها أمرت بتحركات بحرية في المنطقة، لاحتواء التهديد الذي تشكله جماعات تهريب المخدرات. كما ضاعفت إدارة ترامب مكافأة إلقاء القبض على مادورو إلى 50 مليون دولار، واتهمته بأنه أحد أكبر تجار المخدرات في العالم.

وقال مادورو : إن الولايات المتحدة  تستهدف فنزويلا بثماني سفن حربية تحمل 1200 صاروخ، إنه تهديد مبالغ فيه... إجرامي بكل معنى الكلمة، دموي. لقد أرادوا المضي قدما فيما يسمونه أقصى درجة من الضغط، وفي مواجهة أقصى قدر من الضغط العسكري، أعددنا أقصى درجات الجاهزية"، وأضاف أنه "لن يرضخ للتهديدات".

وفي إشارة واضحة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، المنحدر من ميامي، زعم مادورو: "فرضت عصابة ميامي رؤيتها وأضافوا طابع ميامي على السياسة الخارجية الأمريكية في كل من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وأضاف مادورو: "لأن تهديد فنزويلا هو تهديد للقارة بأكملها، فإن عبثت مع دولة واحدة، عبثت بالدول جميعا".

وقال مادورو، مخاطبا الرئيس الأمريكي بشكل مباشر: "يا دونالد ترامب، عليك أن تكون حذرا. ماركو روبيو يريد أن يلطخ يديك بالدماء".

