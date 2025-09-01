قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: إن بلاده تواجه أكبر تهديد شهدته أمريكا الجنوبية منذ قرن"، وذلك في إشارة إلى نشر الولايات المتحدة قوات وسفن حربية إضافية في منطقة البحر الكاريبي، بهدف الحد من تهريب المخدرات المرتبط بفنزويلا.

مادورو : أمريكا تستهدف فنزويلا بثماني سفن حربية تحمل 1200 صاروخ

وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة الأمريكية لشبكة “سي إن إن”، أنها أمرت بتحركات بحرية في المنطقة، لاحتواء التهديد الذي تشكله جماعات تهريب المخدرات. كما ضاعفت إدارة ترامب مكافأة إلقاء القبض على مادورو إلى 50 مليون دولار، واتهمته بأنه أحد أكبر تجار المخدرات في العالم.

وقال مادورو : إن الولايات المتحدة تستهدف فنزويلا بثماني سفن حربية تحمل 1200 صاروخ، إنه تهديد مبالغ فيه... إجرامي بكل معنى الكلمة، دموي. لقد أرادوا المضي قدما فيما يسمونه أقصى درجة من الضغط، وفي مواجهة أقصى قدر من الضغط العسكري، أعددنا أقصى درجات الجاهزية"، وأضاف أنه "لن يرضخ للتهديدات".

وفي إشارة واضحة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، المنحدر من ميامي، زعم مادورو: "فرضت عصابة ميامي رؤيتها وأضافوا طابع ميامي على السياسة الخارجية الأمريكية في كل من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وأضاف مادورو: "لأن تهديد فنزويلا هو تهديد للقارة بأكملها، فإن عبثت مع دولة واحدة، عبثت بالدول جميعا".

وقال مادورو، مخاطبا الرئيس الأمريكي بشكل مباشر: "يا دونالد ترامب، عليك أن تكون حذرا. ماركو روبيو يريد أن يلطخ يديك بالدماء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.