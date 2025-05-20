اعتبارا من 1 يوليو، تحويل الرحلات الجوية من مطار سوهاج إلى مطار أسيوط الدولي

أعلنت الشركة المصرية للمطارات عن تحويل الرحلات الجوية من مطار سوهاج الدولي إلى مطار أسيوط الدولي بشكل مؤقت، اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وذلك لبدء أعمال صيانة طارئة على الممر الرئيسي RWY 15/33 بمطار سوهاج الدولي.

إغلاق رحلات الطيران بمطار سوهاج الدولي

وأوضحت الشركة المصرية للمطارات، أنه سيتم البدء في صيانة طارئة على الممر الرئيسي RWY 15/33 بمطار سوهاج الدولي، حيث ستجرى هذه الأعمال لضمان إستمرار تقديم خدمات آمنة وفعالة لجميع المسافرين وشركات الطيران.

وتسير الشركة الوطنية لمصر للطيران، غدا الأربعاء، 12 رحلة جوية إلي الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله من قرعة وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية وقرعة الحج السياحي.

رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران لسفر الحجاج

ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، 5 رحلات تباع من مطار القاهرة الدولي متجهة إلي مطار جدة الدولي، و 5 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي أيضا متجهة إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلي رحلتين لنقل باماكو في مالي متوجهين إلى المدينة المنورة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وحجاج قرعة الإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط وبنى سويف والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

جدول التشغيل اليومي لرحلات مصر للطيران

جدير بالذكر أن مصر للطيران الناقل الوطني المصري تسير اليوم الثلاثاء 16 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة بواقع 4 رحلات أقلعت من مطار القاهرة الدولي للكتاب متوجهة إلى مطار جدة الدولي ورحلة واحدة أقلعت من مطار برج العرب الدولي متوجهة الي مكار جده الدولي ورحلة أقلعت من مطار أسوان الدولي متوجهة إلى جدة أيضا.

كما تسير الشركة 8 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي متوجهة الي المدينة المنورة، بالإضافة إلي رحلة واحدة أقلعت من مطار القاهرة الدولي متوجهة الي مطار الطائف، واخيرا رحلة واحدة لنقل حجاج باماكو بمالي متوجهة الي المدينة المنورة.

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