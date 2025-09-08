أخبار الرياضة اليوم: وليد صلاح الدين يبدأ أولى جلسات تجديد العقود مع هذا اللاعب.. جدول مباريات كأس عاصمة مصر.. شيكابالا في الاستوديو التحليلي لمباراة المنتخب وبوركينا فاسو
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
وليد صلاح الدين يبدأ أولى جلسات تجديد العقود مع هذا اللاعب
يبدأ وليد صلاح الدين، مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي، في فتح ملف تجديد عقود لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة الإدارة للحفاظ على العناصر الأساسية.
رابطة الأندية تعلن جدول مباريات كأس عاصمة مصر
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مباريات بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-2026.
وينطلق كأس عاصمة مصر 2025-2026 خلال التوقف الدولي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في ديسمبر المقبل، بينما ينتهي دور المجموعات في يوم 17 يناير 2026.
شيكابالا في الأستوديو التحليلي، قناة جديدة تعلن إذاعة مباراة مصر وبوركينا فاسو
أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن قناة إم بي سي مصر 2، سوف تنقل مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو على الهواء مباشرة.
وسيسبق اللقاء ساعة استديو تحليلي موحّد على القناتين يقوم بإدارته: إبراهيم فايق، ويتواجد كل من: محمود عبدالرازق (شيكابالا) ومحمد بركات وأحمد عز ومحمود فايز.
منتخب مصر ينهي مرانه الأخير استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو (فيديو)
أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، مرانه الأخير قبل مواجهة بوركينا فاسو، في المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريقين غدا الثلاثاء بالعاصمة البوركينية واجادوجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.
فيلم ثقافي، محمد صلاح ينشر صورة رفقة زملائه من داخل معسكر المنتخب
نشر محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي على منصة “ X ” صورة تجمعه مع زملائه في صفوف الفراعنة، من داخل غرفة أحد اللاعبين وهم يشاهدون التليفزيون، بمعسكر الفريق لمواجهة بوركينا فاسو
تونس تخطف فوزا غاليا من غينيا الاستوائية بهدف بن رمضان وتتأهل رسميا لكأس العالم
انتهت مباراة منتخب تونس أمام مضيفه غينيا الاستوائية بفوز نسور قرطاج بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد مالابو الجديد بالعاصمة الغينية، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
بمشاركة إمام عاشور، الأهلي يطمئن على جاهزية لاعبيه فى ودية أمام الشباب
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إقامة مباراة ودية اليوم بين اللاعبين المشاركين في المران، لتجهيز جميع لاعبي الفريق غير المنضمين للمنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية الجارية.
اتحاد الكرة، موقف منتخب مصر سليم في اختيار الزي أمام بوركينا فاسو
أكد الاتحاد المصري لكرة القدم سلامة موقف منتخب مصر الوطني، في اختيار ألوان زيه خلال مباراته غدًا أمام بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثامنة لتصفيات كأس العالم
الأهلي يعلن تعاقده مع الأمريكي جوردان ثيودور لتدعيم فريق السلة
أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال.
المصري يعلن ضم مهاجم وفاق سطيف قبل مواجهة الزمالك (فيديو)
أعلن النادي المصري رسميا إنهاء صفقة ضم المهاجم النيجيري كينجسلاي إدوه (Kingsley Eduwo ) لاعب وفاق سطيف الجزائري والأفريقي والترجي التونسي سابقا.
