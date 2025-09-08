منتخب مصر الثاني ينهي تحضيراته لودية تونس (صور)

أنهى منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، مرانه الأخير استعدادا لمباراته الودية الثانية أمام نظيره منتخب تونس، المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء على استاد هيئة قناة السويس

منتخب مصر يفوز على تونس في الودية الأولى

وحقق منتخب مصر الثاني فوزا مستحقًا على حساب نظيره المنتخب التونسي، بهدف دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جمعهما، السبت الماضي، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في إطار تحضيرات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين

سجل هدف الفوز الوحيد لمنتخب مصر في مرمى تونس محمد مجدي أفشة، في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

موعد الودية الثانية بين مصر وتونس والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر الثاني أمام نظيره منتخب تونس، غدا الثلاثاء 9 سبتمبر على استاد هيئة قناة السويس، وتنطلق في التاسعة والنصف مساء، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة.

27 لاعبا في معسكر منتخب مصر الثاني

ضمت قائمة منتخب مصر الثاني لمعسكر سبتمبر التي أعلنها حلمي طولان، 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - علي لطفي - محمود جاد - عصام ثروت.

خط الدفاع: محمود الونش - أحمد سامي - محمود رزق - علي الفيل - مصطفى العش - عمر جابر - كريم فؤاد - كريم حافظ.

خط الوسط: يحيي زكريا - محمد النني - أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد عاطف قطة - عمر الساعي- غنام محمد - مجدي أفشة - ميدو جابر - عادل ميسي - حسين الشحات - محمود زلاكة.

خط الهجوم: مروان حمدي - ناصر منسي - حسام حسن.

