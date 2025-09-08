منتخب مصر ينهي مرانه الأخير استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو (فيديو)

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، مرانه الأخير قبل مواجهة بوركينا فاسو، في المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريقين غدا الثلاثاء بالعاصمة البوركينية واجادوجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

وخاض منتخب مصر مرانه الوحيد على الأراضي البوركينية في السابعة مساء، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، وهو الملعب الذي يستضيف مباراته غدا أمام منتخب بوركينا فاسو.

بدأ المران بتدريبات الجري والإحماء، وتم تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين على الضربات الثابتة، واختتم المران ببعض التدريبات الترفيهية بالكرة.

منتخب مصر يحافظ على صدارة مجموعته

كان منتخب مصر قد حقق الفوز في الجولة الماضية على إثيوبيا بهدفين نظيفين، وهو الفوز الذي رفع رصيد منتخب مصر من النقاط إلى 19 نقطة، ليتربع على صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو وصيف المجموعة برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة مصر أمام بوركينا فاسو والقناة الناقلة

ويلتقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2026، على أن تقام المباراة بين المنتخبين غدا الثلاثاء 9 سبتمبر الجاري.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية واجادوجو، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.