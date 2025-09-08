الرئيس الفلسطيني: لا حكم لحركة حماس بعد انتهاء حرب غزة وتسليم سلاحها للسلطة

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، لا حكم لـ حركة حماس بعد انتهاء الحرب على غزة وستسلم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية.

أبو مازن: غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين

وأضاف: أولوياتنا الراهنة تتمثل في الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، والقطاع جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين والدولة ستتولى كامل مسؤولياتها هناك بدعم عربي ودولي.



إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

ولفت الرئيس الفلسطيني، إلى أن التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام من انتهاء الحرب على غزة.



وأختتم تصريحاته، بالتأكيد على أن أي حزب أو مرشح سيشارك في الانتخابات يجب أن يلتزم بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

من جانبه قال قيادي في حركة حماس، إن ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة لا يتعدى كونه أفكارًا أولية، وليست مقترحًا متكاملًا أو عرضًا رسميًا.

مقترح ترامب بشأن صفقة غزة

وأضاف القيادي بحركة حماس، أن المقترح الأمريكي يهدف بالأساس إلى الوصول إلى رفض فلسطيني، وليس التوصل إلى اتفاق حقيقي يمكن أن ينهي الصراع.

