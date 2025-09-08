الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تعليق مفاجئ من قيادي في حماس على مبادرة ترامب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال قيادي في حركة حماس، إن ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة لا يتعدى كونه أفكارًا أولية، وليست مقترحًا متكاملًا أو عرضًا رسميًا.

 

مقترح ترامب بشأن صفقة غزة

وأضاف القيادي بحركة حماس، أن المقترح الأمريكي يهدف بالأساس إلى الوصول إلى رفض فلسطيني، وليس التوصل إلى اتفاق حقيقي يمكن أن ينهي الصراع.

 

تعهد إسرائيلي بعدم تجدد إطلاق النار في غزة

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”  نقلا عن مصادر لم تسمها أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشمل تعهدا بعدم تجدد إطلاق النار في غزة ما دامت المفاوضات مستمرة لإنهاء الحرب.

 

وأوضحت أن جيش الاحتلال لن يبقى منتشرا في مواقعه حال الموافقة على المقترح.

كما أشارت إلى أن إسرائيل لن توافق على انسحاب كامل إذا طلبت حركة حماس ذلك.

وقبل وقت سابق زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، أن عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة وسترتجف أبراج الإرهاب.

وأضاف كاتس: هذا تحذير أخير لقتلة حماس في غزة وفي الخارج، أن عليهم تحرير المخطوفين وإلقاء السلاح.

كما وجه كاتس رسالة لحماس: “إما أن تلقوا السلاح أو أن غزة ستدمر وستبادون وسيواصل جيش الاحتلال خطته لتوسيع العملية والحسم في غزة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس الرئيس الأمريكى ترامب غزة حرب غزة جيش الاحتلال

مواد متعلقة

نتنياهو لسكان غزة: غادروا الآن

صحيفة عبرية: مقترح ترامب يشمل تعهدا بعدم تجدد إطلاق النار بغزة أثناء المفاوضات

ترامب: سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا جدا

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads