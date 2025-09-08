تعليق مفاجئ من قيادي في حماس على مبادرة ترامب

قال قيادي في حركة حماس، إن ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة لا يتعدى كونه أفكارًا أولية، وليست مقترحًا متكاملًا أو عرضًا رسميًا.

مقترح ترامب بشأن صفقة غزة

وأضاف القيادي بحركة حماس، أن المقترح الأمريكي يهدف بالأساس إلى الوصول إلى رفض فلسطيني، وليس التوصل إلى اتفاق حقيقي يمكن أن ينهي الصراع.

تعهد إسرائيلي بعدم تجدد إطلاق النار في غزة

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلا عن مصادر لم تسمها أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشمل تعهدا بعدم تجدد إطلاق النار في غزة ما دامت المفاوضات مستمرة لإنهاء الحرب.

وأوضحت أن جيش الاحتلال لن يبقى منتشرا في مواقعه حال الموافقة على المقترح.

كما أشارت إلى أن إسرائيل لن توافق على انسحاب كامل إذا طلبت حركة حماس ذلك.

وقبل وقت سابق زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، أن عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة وسترتجف أبراج الإرهاب.

وأضاف كاتس: هذا تحذير أخير لقتلة حماس في غزة وفي الخارج، أن عليهم تحرير المخطوفين وإلقاء السلاح.

كما وجه كاتس رسالة لحماس: “إما أن تلقوا السلاح أو أن غزة ستدمر وستبادون وسيواصل جيش الاحتلال خطته لتوسيع العملية والحسم في غزة”.

