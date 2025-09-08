وزير التعليم العالي: البرنامج الحكومي بجامعة إسلسكا يهدف لتطوير قدرات العاملين بالدولة

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحكومة المصرية في حاجة لكل موظف يطور من أدائه ويبدع في الأسلوب التقليدي في العمل.

خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب برنامج تأهيل وإعداد القيادات الحكومية للمناصب القيادية بالجهاز الإداري للدولة، بجامعة اسلسكا مصر بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والسفير الفرنسي في القاهرة إيريك شوفالييه، والدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا مصر، والدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا.

أهمية وجود أفرع للجامعات الأجنبية على أرض مصر

وأضاف أن مصر تولي أهمية كبيرة لوجود أفرع الجامعات الأجنبية على أرضها والتي يصل عددها إلى 20 جامعة، مشيرا إلى أن هذا يعد توسعا كبيرا في منظومة التعليم العالي خلال العشر سنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى أن جامعة اسلسكا من أهم هذه النماذج، وهي أول فرع لجامعة دولية على أرض مصر وأهم وأقوى نموذج للتعليم الدولي المتميز.

ولفت إلى أن هناك طفرة في التعاون المصري الفرنسي في التعليم العالي حدثت خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون وتم توقيع اتفاقيات لأكثر من 30 برنامج دراسي بشهادات علنية مزدوجة

واوضح الوزير ان البرنامج الحكومي بجامعة اسلسكا جاء بهدف تطوير قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتخريج أجيال جديدة قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمية والدولي منذ عام 2018.

وأشار إلى ان تخريج دفعة اليوم من البرنامج الحكومي يأتي في إطار الجمهورية الجديدة وتطوير كل العاملين في الدولة بكل التخصصات، مشيرا إلى ان البرنامج يحقق أهدافا استراتيجية لتطوير الجهاز الإداري للدولة، ويقلل الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري ودعم وتنظيم الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة.

واوضح انه تم اختيا أكثير من 1500 موظف خلال العشر دفعات وان التجربة أثمرت عن نتائج متميزة.

ووجه الوزير كلمة للخريجيين بأن يهتموا بالبحث العلمي ويعملوا على الابحاث التطبيقيةوالابتكار.

وقال: "انتم تمثلون مستقبل الدولة وعلى عاتقكم مسىولية في النهضة العلمية لبلدنا ويجب ان تحولوا ما تعلمتوه إلى خطة وتنفذوها في وزاراتكم."

واكد الوزير ان مصر تعي أهمية الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي بفضل جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

