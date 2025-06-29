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تنسيق الجامعات 2025، تعرف على فروع الجامعات الأجنبية في مصر

الجامعات الكندية
الجامعات الكندية في مصر، فيتو
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تنسيق الجامعات 2025، تسعى الدولة المصرية، للاستفادة من وجود أفرع للجامعات الأجنبية على أرضها، لما له من أثر كبير في جذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، بالإضافة إلى الحد من سفر الطلاب المصريين لدراسة بالخارج.

ومن هذا المنطلق، تعمل وزارة التعليم العالي على استضافة أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة، ذات السمعة الأكاديمية الكبيرة، والتي تسجل ترتيبا متقدما في التصنيفات الدولية، وقد بدأت بالفعل في السير في هذا الاتجاه بعد عام 2014.

وتستعرض بوابة فيتو خلال هذه السطور، فروع الجامعات الأجنبية المستضافة في مصر.

فروع الجامعات الأجنبية في مصر

وفقا لأحدث الإحصائيات التي أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أصبح لدينا الآن 9 أفرع للجامعات الدولية وهي كالآتي: 

  • مؤسسة جامعات المعرفة الدولية:

 تستضيف مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، فرع جامعة كوفنتري البريطانية وفرع جامعة نوفا البرتغالية.

  • مؤسسة جلوبال:

تستضيف مؤسسة جلوبال، ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة، فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

  • مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر:

تستضيف مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير).

  • مؤسسة الجامعات الكندية في مصر:

تستضيف مؤسسة الجامعات الكندية في مصر  فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد.

  • مؤسسة مودرن جروب:

تستضيف مؤسسة مودرن جروب فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية.

فروع جامعات أجنبية أخرى في طريقها للتواجد في مصر

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه تم الانتهاء من فحص 3 طلبات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة، كما أنه جاري فحص 19 طلبًا لإنشاء فروع لجامعات أجنبية جديدة في مصر، وذلك في ظل الإقبال المتزايد على الالتحاق بفروع الجامعات الأجنبية.

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