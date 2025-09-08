ياسر الرميان: أصول السيادي السعودي ستتجاوز تريليون دولار بنهاية 2025

قال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي: إن أصول الصندوق ستصل تريليون و75 مليار دولار مع نهاية العام 2025، في خطوة تعكس تسارع نموه مع طموح لجعل الصندوق الأكبر عالميا.

الرميان ذكر، خلال جلسة حوارية في النادي الاقتصادي بواشنطن اليوم الاثنين، أن حجم الأصول المدارة يتراوح حاليًا بين 925 و945 مليار دولار، مضيفًا: "هدفنا حتى نهاية العام بلوغ تريليون و75 مليار دولار، سوف نتحول إلى أكبر صندوق سيادي، وهدفنا في 2030 الوصول إلى تريليوني دولار على الأقل، مع فرصة وصول 3 تريليونات دولار".

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

واصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعزيز مكانته كقوة دافعة للتحول الاقتصادي في المملكة، حيث كشف تقريره السنوي لعام 2024 عن أداء مالي قوي ونمو قياسي لأصوله، ففيما أظهر التقرير أن الصندوق يسهم 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، كشف ارتفاعًا في أصوله المدارة إلى 3.42 تريليون ريال (ما يعادل نحو 913 مليار دولار)، وأكثر من 171 مليار دولار إجمالي استثمارات في القطاعات ذات الأولوية منذ 2021، مما يؤكد نجاح الصندوق في تحقيق عوائد مستدامة.

الرميان قال إن الصندوق كان يتوفر عام 2015 على مكتب صغير يضم 30 موظفا، بات اليوم مؤسسة عملاقة يعمل بها نحو 2964 موظفًا، مع شبكة مكاتب عالمية في نيويورك ولندن وباريس وهونغ كونغ وبكين، إضافة إلى مكاتب إقليمية في القاهرة وعمان والمنامة ومسقط.

وعن الاستراتيجية المستقبلية، كشف أن الصندوق سيُعلن خلال الشهرين المقبلين عن خطته الجديدة، لاستكمال المرحلة الأولى من استراتيجيته لتمتد حتى 2030، ثم رسم معالم توجهه نحو 2040 وما بعدها.

ارتفاع العائد على الاستثمار

يقود الصندوق جهود تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط. وكان يحقق حتى عام 2015 معدل عائد على الاستثمار في حدود 2%، لكن بعد اعتماد الاستراتيجية الجديدة قفز المعدل إلى 7.2% حاليًا. قال الرميان إن "الصندوق لا يركز على العائد المالي فقط، بل أيضًا على دعم تنويع الاقتصاد السعودي وزيادة إسهام مختلف القطاعات في الناتج المحلي".

وحول سبب عدم الاكتفاء بالاستثمار في النفط رغم امتلاك السعودية أكبر احتياطيات عالمية، قال الرميان في الجلسة الحوارية: "لا يمكن العيش حصرًا على النفط، لأنه يجعلنا أقل نشاطًا، كما أن نصف سكان السعودية تقريبًا دون 25 عامًا، ما يفرض علينا توفير فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل".

وفي ما يخص الطاقة، أشار إلى أن شركة "أرامكو" السعودية تتمتع بأقل تكلفة إنتاج في العالم عند 3 إلى 3.5 دولار للبرميل، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 12 مليون برميل يوميًا، مؤكدًا أن المملكة تواصل استكشاف مزيد من النفط.

وأضاف: "يمكن أن نرفع ذلك بنسبة 20% في غضون أيام، ولنحقق ذلك يجب أن نستكشف أكثر. نحن دائمًا نبحث عن المزيد من النفط، وأثناء قيامنا بذلك نعثر على الكثير من الغاز".

الرميان، الذي يرأس أيضا "أرامكو" وهي أكبر شركة نفط في العالم، أشار إلى أن موارد الغاز للمملكة قد تجعل شركة "أرامكو" بحلول 2030 أكبر من شركات عالمية مثل "إكسون موبيل".

