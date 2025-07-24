الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صندوق الاستثمار السعودي يسعى للاستحواذ على أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

كشف موقع (vozpopuli) الإسباني، اليوم الخميس، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم الاستحواذ على جزء أو كامل أسهم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة.

يريد صندوق الاستثمارات يريد استغلال خلافات نشبت في الفترة الأخيرة بين إدارة النادي برئاسة إنريكي سيريزو ومجموعة (Apollo) الأمريكية التي تسعى للاستحواذ على غالبية أسهم النادي، بقيادة رجل الأعمال ميجيل أنخيل جيل مارتين.

صندوق الاستثمار السعودي شريكا مع أتلتيكو مدريد 

ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي شريكا وراعيا رسميا لنادي أتلتيكو مدريد عبر شركة طيران الرياض التي ترعى النادي منذ العام الماضي، حيث يتصدر شعارها قمصان الفريق، كما وضع الشعار أيضا على الواجهة الرئيسية لملعب "ميتروبوليتانو" قبل أشهر قليلة.

كما أن الصندوق يتابع باهتمام تطور الأحداث داخل النادي الإسباني خلال الفترة الأخيرة، وقد يتخذ خطوات جدية مستقبلا، وقبل ذلك ينوي الصندوق الحصول على مشاريع استثمارية في النادي كتشييد المدينة الرياضية للأتليتي التي تعد جوهر مشروعه المستقبلي.

ويتوقع أن تفتح في البداية آفاق شراكة جديدة بين الصندوق وإدارة النادي بعد نجاح شراكة طيران الرياض حتى الآن، ثم البحث عن الاستحواذ على النادي بشكل كامل كخطوة ثانية، في الوقت الذي أكد فيه المصدر أن مجموعة (Apollo) تخطط للتراجع عن الاستثمار في مجال كرة القدم.

مفاوضات سابقة تمهد للاستحواذ على أتلتيكو مدريد 

كما أن مسؤولين من السعودية فاتحو مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد بشأن اهتمامهم بالاستحواذ على النادي، وذلك خلال جلسات توقيع عقود رعاية ملعب ملعب "ميتروبوليتانو"، وهذا ما قد يحول من الاهتمام إلى حقيقة في المستقبل القريب.

في الأثناء، لا يوجد أي تصريح رسمي من أي طرف بشأن إمكانية استثمار الصندوق في النادي الإسباني، غير أن مثل هذه الصفقات تدرس في الكواليس ولا تخرج للعلن في غالب الأحيان، في انتظار أي تطورات ومستجدات بشأن احتمال انضمام أتلتيكو إلى السعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق الاستثمارات العامة السعودي أتلتيكو مدريد نادي اتلتيكو مدريد اتلتيكو مدريد الاسباني نادي اتلتيكو مدريد الاسباني

مواد متعلقة

أتلتيكو مدريد يزاحم بايرن ميونخ على صفقة نجم تشيلسي

رسميا، أتلتيكو مدريد يعلن رحيل سيزار أزبيليكويتا

أتلتيكو مدريد يتجاهل ظهير ليفربول ويراقب روجيري

أتلتيكو مدريد يفوز على بوتافوجو ويودع كأس العالم للأندية بفارق الأهداف

الأكثر قراءة

كارثة في الأرز، تدمير شتلات نادرة بمليارات الجنيهات، ورئيس المشروع: مصر تفقد ثروتها القومية

جهود مكثفة لضبط قائد تريلا حطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس (فيديو)

حسين لبيب يجري جراحة ناجحة ويبتعد عن أعمال نادي الزمالك أسبوعين

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

مقطع بشع، شاحنة تحطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس (فيديو)

معركة راغب علامة ومصطفى كامل إلى أين؟ شقيق المطرب اللبناني يفجر مفاجأة لـ"فيتو"

مالك باريس سان جيرمان يتولى رئاسة شركة الكرة بالزمالك، اعرف الحقيقة

أرقام كارثية لـ آدم وناس قبل انتقاله للزمالك

خدمات

المزيد

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سنن النبي في يوم الخميس

من قصص القرآن الكريم، معجزة النبي إسحاق

يظهر عندما يتمكن الأعداء من المؤمنين، علي جمعة يكشف موعد خروج المهدي المنتظر

المزيد
الجريدة الرسمية