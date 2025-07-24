صندوق الاستثمار السعودي يسعى للاستحواذ على أتلتيكو مدريد

كشف موقع (vozpopuli) الإسباني، اليوم الخميس، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم الاستحواذ على جزء أو كامل أسهم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة.

يريد صندوق الاستثمارات يريد استغلال خلافات نشبت في الفترة الأخيرة بين إدارة النادي برئاسة إنريكي سيريزو ومجموعة (Apollo) الأمريكية التي تسعى للاستحواذ على غالبية أسهم النادي، بقيادة رجل الأعمال ميجيل أنخيل جيل مارتين.

صندوق الاستثمار السعودي شريكا مع أتلتيكو مدريد

ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي شريكا وراعيا رسميا لنادي أتلتيكو مدريد عبر شركة طيران الرياض التي ترعى النادي منذ العام الماضي، حيث يتصدر شعارها قمصان الفريق، كما وضع الشعار أيضا على الواجهة الرئيسية لملعب "ميتروبوليتانو" قبل أشهر قليلة.

كما أن الصندوق يتابع باهتمام تطور الأحداث داخل النادي الإسباني خلال الفترة الأخيرة، وقد يتخذ خطوات جدية مستقبلا، وقبل ذلك ينوي الصندوق الحصول على مشاريع استثمارية في النادي كتشييد المدينة الرياضية للأتليتي التي تعد جوهر مشروعه المستقبلي.

ويتوقع أن تفتح في البداية آفاق شراكة جديدة بين الصندوق وإدارة النادي بعد نجاح شراكة طيران الرياض حتى الآن، ثم البحث عن الاستحواذ على النادي بشكل كامل كخطوة ثانية، في الوقت الذي أكد فيه المصدر أن مجموعة (Apollo) تخطط للتراجع عن الاستثمار في مجال كرة القدم.

مفاوضات سابقة تمهد للاستحواذ على أتلتيكو مدريد

كما أن مسؤولين من السعودية فاتحو مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد بشأن اهتمامهم بالاستحواذ على النادي، وذلك خلال جلسات توقيع عقود رعاية ملعب ملعب "ميتروبوليتانو"، وهذا ما قد يحول من الاهتمام إلى حقيقة في المستقبل القريب.

في الأثناء، لا يوجد أي تصريح رسمي من أي طرف بشأن إمكانية استثمار الصندوق في النادي الإسباني، غير أن مثل هذه الصفقات تدرس في الكواليس ولا تخرج للعلن في غالب الأحيان، في انتظار أي تطورات ومستجدات بشأن احتمال انضمام أتلتيكو إلى السعودية.

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