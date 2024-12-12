الصندوق السيادي السعودي يعلن استحواذه على 15% من مطار هيثرو

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في بيان صادر اليوم الخميس، استحواذه على حصة نسبتها 15% في شركة "أف جي بي توبكو"، الشركة القابضة لمطار هيثرو.

كما استحوذت شركة "أدريان" الاستثمارية الخاصة على قرابة 22.6% من الشركة، في عملية استثمارية منفصلة.

وكانت "بلومبرج" أفادت في يونيو الماضي، بأن الصندوق السيادي وشركة الأسهم الخاصة "أرديان" (Ardian) عرضا شراء 37.6% من "مطار هيثرو" مقابل 3.26 مليار جنيه إسترليني (4.26 مليار دولار). ولكن بيان اليوم لم يحدد قيمة الصفقة.

الشركة الإسبانية مستحوذة على حصة نسبتها 5.25%

وفق بيان صادر في يونيو عن شركة البنية التحتية الإسبانية "فيروفيال" وهي أحد المساهمين الرئيسيين في "أف جي بي توبكو"، أوضحت أنها قبلت الصفقة المعدلة بحيث ستبقى الشركة الإسبانية مستحوذة على حصة نسبتها 5.25%، انخفاضًا من 25% قبل الصفقة.

وفق بيان الصندوق السيادي السعودي؛ يعتبر المطار من أبرز الأصول في المملكة المتحدة، ويتماشى استثمار الصندوق مع “استراتيجيته لتمكين القطاعات والشركات المهمة من خلال الشراكة طويلة المدى ضمن محفظة الصندوق من الاستثمارات الدولية”.

مطار هيثرو، فيتو

دعم نمو المطار بعد إتمام الصفقة

وأشار تركي النويصر، نائب المحافظ ومدير الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة إلى ثقته بـ"أهمية قطاع البنية التحتية ودوره في تمكين التحول نحو الحياد الصفري، ونتطلع إلى دعم إدارة المطار الذي يُعتبر بوابة عالمية متميزة، في جهودها لتعزيز النمو المستدام للمطار، والحفاظ على مكانته الرائدة بين مراكز النقل الجوي الدولية".

وافقت الشركة الإسبانية في نوفمبر الماضي على بيع حصتها في مطار هيثرو إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي والشركة الفرنسية، مقابل 2.4 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار). إلا أن مساهمين يمثلون 35% أخرى من رأس المال في مطار هيثرو انضموا إلى بيع الحصص عبر ما يسمى بحقوق المشاركة في البيع، مما يعني أن إتمام الصفقة يتطلب بيع حصصهم أيضًا.

يشار إلى أن جهاز قطر للاستثمار يمتلك حاليًا حصة 20% في مطار "هيثرو".

فيما تتضمن قائمة المستثمرين الآخرين كلًا من مؤسسة "كايس دي ديبو إي بلاسمنت كيبيك" (Caisse de dépôt et placement du Québec)، وصندوق الثروة السيادي السنغافوري "جي آي سي" (GIC)، و"أليندا كابيتال بارتنرز" (Alinda Capital Partners) في الولايات المتحدة.

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