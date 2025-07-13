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اقتصاد

صندوق الاستثمارات السعودي يطلق "تسامى" لتعزيز خدمات الأعمال ودعم الشركات الناشئة

صندوق الاستثمارات
صندوق الاستثمارات العامة السعودي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن إطلاق شركته التابعة الجديدة بالكامل، شركة "تسامى" لخدمات الأعمال. 

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز منظومة الحلول والخدمات المتكاملة في المملكة العربية السعودية، ودفع عجلة النمو في القطاعين الحكومي والخاص.

وتم تأسيس "تسامى" من خلال دمج شركتين رائدتين ضمن محفظة الصندوق، وهما شركة حاضنات ومسرعات الأعمال "بياك" المملوكة سابقا للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية"، ومركز الخدمات المشتركة التابع للصندوق نفسه.

وتهدف الشركة الوليدة إلى أن تصبح الرائدة وطنيا في تقديم حزمة متكاملة من خدمات وحلول الأعمال، تشمل خدمات التأسيس والنمو، عبر دعم الشركات في مراحلها الأولى وتسريع نموها، وخدمات الأعمال الأساسية من خلال تقديم الحلول المحاسبية، وإدارة الموارد البشرية، والمشتريات.

كما تشمل الحلول الرقمية، عن طريق تمكين الشركات رقميا، وخدمات الحاضنات ومساحات العمل، لتوفير البيئة الداعمة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعم الشركات العالمية، عبر تسهيل أعمال الشركات الدولية التي تنشئ مقارها الرئيسية في المملكة.

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ويسعى الصندوق من خلال "تسامى" إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات المحلية والدولية على حد سواء، ودفع عجلة تنويع الاقتصاد السعودي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، تماشيا مع أهدافه الاستراتيجية الأوسع، كما تخطط "تسامى" للتوسع جغرافيا عبر المملكة لتصبح المزود الأول لخدمات الأعمال على المستوى الوطني.

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صندوق الاستثمارات السعودي تسامى خدمات الأعمال الشركات الناشئة القطاع الخاص الاقتصاد السعودي

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