الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة غدا، حيث يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، 
مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

رياح وأمطار خفيفة وشبورة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

سيول وأتربة واضطراب بالملاحة البحرية، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم


الطقس غدا  فى  الصباح الباكر وليلا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   23  ودرجة الحرارة العظمى 32، المحسوسة 34

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33, المحسوسة 35

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 33, المحسوسة  35

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  32 , المحسوسة 34

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20  و درجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 28 , المحسوسة 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  34 , المحسوسة 36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 34 , المحسوسة 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة  35

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 34  , المحسوسة 36

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  34 , المحسوسة 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 38

أسوان: درجة الحرارة  25  ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 39
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس غدا حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

رياح وأمطار خفيفة وشبورة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

حالة الطقس اليوم، تحسن نسبي في الأحوال الجوية

الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر الأحمر وارتفاع الأمواج بشواطئ المتوسط

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads