سيول وأتربة واضطراب بالملاحة البحرية، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على سواحل البحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 30: 40 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج 1.5: 2.25 متر.



كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 50 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج 2: 2.5 متر.



وحذرت أيضا من نشاط للرياح اليوم على جنوب الصعيد القاهرة الكبرى وسيناء يعمل على تلطيف الأجواء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من البحرالاحمر وأبو سمبل وجنوب الوادى الجديد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى فرص سقوط أمطار بجنوب الصعيد قد تكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من "جنوب محافظة الوادي الجديد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على أبو سمبل على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد من الرابعة فجرا وتنتهى الثامنة صباحا على مدن القناة والسواحل الشمالية ومناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى والوجه البحرى.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلا مما يعمل على تلطيف الأجواء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37



درجة الحرارة المحسوسة: 38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 44





وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى في درجات الحرارة.

