أعراض الانزلاق الغضروفي وأسبابه وأفضل طرق العلاج

أعراض الانزلاق الغضروفي، الانزلاق الغضروفي من الأمراض الشائعة الحدوث بين الشباب وكبار السن وتسبب أعراض مزعجة ومضاعفات خطيرة.

وأعراض الانزلاق الغضروفي، عديدة أبرزها آلام مزعجة قد تصل إلى عدم القدرة على الحركة لذا يجب علاجه سريعا سواء بالجراحة أو العلاج الطبيعي.

ويقول الدكتور محمد عمارة استشارى العظام والعمود الفقري، إن الانزلاق الغضروفي هو حالة تحدث عندما ينزلق أو يتمزق أحد الأقراص الغضروفية الموجودة بين فقرات العمود الفقري، مما يؤدي إلى ضغط على الأعصاب المحيطة به، وقد يسبب ألم شديد وتنميل وضعف في العضلات.

أعراض الانزلاق الغضروفي

واضاف عمارة، تختلف الأعراض حسب مكان الغضروف المصاب (في الرقبة أو الظهر)، وأبرز الأعراض تشمل:

ألم في الظهر أو الرقبة يمتد أحيانا إلى الذراع أو الساق.

تنميل أو وخز في المناطق المتأثرة (اليدين أو القدمين).

ضعف العضلات، مما قد يؤثر على القدرة على حمل الأشياء أو المشي.

ألم يزداد عند الجلوس أو السعال أو العطس.

في الحالات الشديدة، صعوبة في التحكم بالمثانة أو الأمعاء.

أسباب الانزلاق الغضروفي

وتابع، هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى حدوث الانزلاق الغضروفي، منها:

التقدم في العمر، حيث تبدأ الأقراص الغضروفية بفقدان مرونتها.

رفع أشياء ثقيلة بطريقة خاطئة.

الجلوس لفترات طويلة خاصة بوضعيات غير صحية.

الحركات المفاجئة أو الالتواءات الحادة للظهر.

السمنة، لأنها تضغط على العمود الفقري.

نقص النشاط البدني أو ضعف عضلات الظهر والبطن.

العوامل الوراثية.

أعراض الانزلاق الغضروفي

مخاطر الانزلاق الغضروفي

وأوضح الدكتور محمد عمارة استشارى العظام، أنه إذا ترك الانزلاق الغضروفي دون علاج، قد يؤدي إلى:

تفاقم الألم وانتشاره في الجسم.

تلف دائم في الأعصاب.

فقدان القدرة على الحركة أو العمل.

ضعف مزمن في العضلات.

السلس البولي أو البرازي في الحالات المتقدمة والخطيرة.

طرق علاج الانزلاق الغضروفي

وأضاف الدكتور محمد، أن هناك طرق عديدة لعلاج الانزلاق الغضروفي، منها:-

الراحة وتجنب المجهود.

العلاج الطبيعي لتقوية العضلات وتحسين مرونة العمود الفقري.

مسكنات الألم ومضادات الالتهاب.

كمادات دافئة أو باردة على مكان الألم.

حقن كورتيزون لتخفيف الالتهاب إذا لزم الأمر.

العلاج الجراحي، ويلجأ إليه الأطباء في الحالات التالية، مثل عدم تحسن الحالة خلال 6 أسابيع من العلاج التحفظي، أو ضغط شديد على الأعصاب يسبب ضعف حركي، أو فقدان التحكم في المثانة أو الأمعاء.

طرق الوقاية من الانزلاق الغضروفي

وللوقاية من الإصابة بالانزلاق الغضروفي، قال عمارة، إن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لتجنب الإصابة بالانزلاق الغضروفي، منها:-

الاهتمام بلياقة الجسم وتقوية عضلات الظهر والبطن.

الحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على العمود الفقري.

استخدام الوضعيات الصحيحة أثناء الجلوس، الوقوف، وحمل الأشياء.

تجنب الجلوس لفترات طويلة دون حركة.

ممارسة الرياضة بانتظام خاصة تمارين التمدد والمشي.

استخدام فرش ووسائد صحية للنوم.

التوقف عن التدخين لأنه يضعف الأقراص الغضروفية.

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