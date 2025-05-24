طريقة عمل بلح الشام، طري وهش ومذاقه لا يقاوم

طريقة عمل بلح الشام، بلح الشام من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وعادة يقدم بالعسل ولكن يمكن تحضيره بالكريمة أو الشيكولاتة.

وطريقة عمل بلح الشام، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائه جاهزا بأسعار عالية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل بلح الشام.

مكونات عمل بلح الشام:

1 كوب ماء

1 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة نشا

1/4 كوب زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة سكر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

زيت للقلي

للشربات (القطر):

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

طريقة عمل بلح الشام:

في قدر على النار، اخلطي السكر مع الماء وقلبي حتى يذوب السكر.

أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق حتى يصبح كثيف.

أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر في النهاية، واتركيه يبرد تماما.

في قدر على نار متوسطة، ضعي الماء، الزيت، السكر، والملح واتركيهم حتى الغليان.

أضيفي الدقيق والنشا دفعة واحدة وحركي بسرعة حتى تتكون عجينة متماسكة لا تلتصق بالقدر.

ارفعي العجينة من على النار واتركيها تبرد قليلا.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى، مع الخفق الجيد بعد كل بيضة، حتى تحصلي على خليط ناعم.

أضيفي الفانيليا وامزجي جيدا.

ضعي العجينة في كيس حلواني بفوهة مسننة.

سخني الزيت على نار متوسطة إلى منخفضة.

اضغطي العجينة في الزيت واقطعيها بمقص أو باليد على شكل أصابع قصيرة.

اقليها حتى تأخذ لون ذهبي ومقرمش.

أخرجيها مباشرة في القطر البارد واتركيها لثوانى ثم ضعيها في مصفاة.

يجب أن يكون القطر بارد والعجينة ساخنة عند القلي.

يمكنك حفظ بلح الشام بعد القلي بدون قطر وتغميسه عند التقديم فقط.

طريقة عمل بلح الشام

ولعمل صوابع زينب

مكونات عمل صوابع زينب:

كوب سميد

نصف كوب دقيق منخول

ربع كوب زيت

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة سكر

ثلث كوب ماء دافئ

ربع ملعقة صغيرة ملح

القليل من ماء الورد

للشربات

كوب سكر

كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة عمل صوابع زينب:

يخلط السميد والدقيق والخميرة والبيكينج بودر والسكر والملح.

يفرك الخليط مع الزيت.

يضاف الماء وماء الورد تدريجيًا ويعجن حتى نحصل على عجينة ملساء.

تغطى وتترك في مكان دافىء مدة ساعة.

تؤخذ قطع صغيرة من العجين باليد.

وتمرر على سطح مبرشة متوسطة الثقوب مع الضغط والسحب لتشكيل الحبة بشكلها التقليدي.

تقلى في الزيت النباتي على نار متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي غامق

تصفى على ورق المطبخ ثم توضع في القطر البارد وتقلب حتى تتشرب كمية وافرة وترفع.

تصفى على ورق المطبخ ثم توضع في القطر البارد وتقلب حتى تتشرب كمية وافرة وترفع. لعمل الشربات، تخلط جميع المكونات في قدر وتوضع على نار هادئة تترك لتغلي مدة عشر دقائق وترفع عن النار وتترك لتبرد تمامًا.

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