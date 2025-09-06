فيفا يبرز أرقام المغرب بعد حجز تذكرة إفريقيا الأولى للمونديال

سلط موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الضوء على إنجاز المنتخب المغربي بعدما حجز تذكرة التأهل الأولى عن قارة أفريقيا إلى كأس العالم 2026.

وحسم أسود الأطلس تأهلهم إلى كأس العالم بعد تصدرهم للمجموعة الخامسة في التصفيات الأفريقية. وجاء التأهل بعد فوزهم على النيجر في الرباط بنتيجة 5-0، إلى جانب استفادتهم من تعثر تنزانيا أمام الكونغو (1-1).

وذكر موقع فيفا أن تأهل المغرب إلى العرس العالمي كان منتظرًا بقوة، ليس فقط من طرف الجماهير المغربية، بل أيضًا من طرف مشجعين منتشرِين في مختلف أنحاء العالم وقعوا في حب المنتخب الأفريقي الشمالي خلال النسخة الماضية التي أُقيمت في قطر عام 2022.

وحقق “أسود الأطلس” إنجازًا مدويًا بإقصاء البرتغال 1-0 في ربع النهائي، ليُصبحوا أول منتخب أفريقي يبلغ المربع الذهبي في المونديال، ورغم تعثرهم أمام فرنسا وخسارتهم 2-0 في نصف النهائي، فقد كتب رجال وليد الركراكي صفحة ذهبية بإنهاء البطولة في المركز الرابع، في إنجازٍ سيبقى خالدًا في الذاكرة.

وأكد فيفا ـنه مع استمرار وليد الركراكي على رأس العارضة الفنية، يُمكن للمغرب الآن أن يتطلع إلى كتابة الفصل التالي من قصته العظيمة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وبصم أسود الأطلس على مشوار مثالي في طريق التأهل إلى كأس العالم، بعدما فازوا في ست مباريات من أصل ست قبل مواجهة حاسمة أخيرة أمام الكونغو في أكتوبر. فقد تغلبوا على تنزانيا (مرتين بنتيجة 2-0)، وزامبيا (2-1)، والكونغو (6-0)، والنيجر (2-1 و5-0). ويُعد أيوب الكعبي هدّاف المغرب في هذه التصفيات برصيد أربعة أهداف.

وستُشارك المغرب في نسخة كأس العالم 2026 للمرة السابعة في تاريخها، منذ أول ظهور للفريق في مونديال المكسيك 1970.

كما ستكون هذه المرة الأولى التي ينجح فيها أسود الأطلس في التأهل إلى ثلاث نسخ متتالية من البطولة.

ومن المتوقع أن يواصل المغرب تعزيز هذا الإنجاز التاريخي، إذ تأهل المنتخب الشمال أفريقي بالفعل للمشاركة في نسخة 2030 بصفته أحد الدول المستضيفة، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي.

المغرب في كأس العالم



الظهور الأول: المكسيك 1970

عدد المشاركات: 7 (1970، 1986، 1994، 1998، 2018، 2022، 2026)

أفضل إنجاز: المركز الرابع (2022)

