المغرب يمطر شباك النيجر بخماسية ويضمن بطاقة العبور إلى مونديال 2026

حقق منتخب المغرب فوزًا مستحقًّا على منتخب النيجر بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بهذه النتيجة يضمن منتخب المغرب التأهل لبطولة كأس العالم 2026 بعد رفع رصيده إلى 18 نقطة.

منتخب المغرب يستهدف العلامة الكاملة

وحقق منتخب المغرب حتى الآن العلامة الكاملة، بعدما حقق 6 انتصارات متتالية في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026، ليصبح المنتخب الإفريقي الوحيد الذي فاز في جميع مبارياته، مع العلم بأنه خاض مباراة أقل من نظرائه في بقية المجموعات، لانسحاب إريتريا.

كما أن الفوز على النيجر منح منتخب أسود الأطلس بطاقة العبور المباشر للمونديال، وهو ما يعني التأهل للمرة الثالثة على التوالي، لأول مرة في تاريخ مشاركات المغرب، بعدما سبق له الظهور في نسختين متتاليتين، عامي 1994 و1998، ثم 2018 و2022.

وفي حال تحقق ذلك، سيكون مونديال 2026 هو السابع في تاريخ المغرب.

