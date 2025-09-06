السبت 06 سبتمبر 2025
رياضة

ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2026 بقارة إفريقيا، مفاجأة عن محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

هدافي تصفيات كأس العالم، رفع محمد صلاح، نجم منتخب مصر رصيده إلى الهدف السابع بعد مباراة إثيوبيا بالجولة السابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي التصفيات خلف لاعب الجابون دينيس بوانجا الذي يتصدر بـ8 أهداف، بعدما سجل هاتريك في الجولة نفسها ضد سيشل.

ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2026 بقارة أفريقيا


1- دينيس بوانجا، الجابون، 8 أهداف.

2- محمد صلاح، مصر، 7 أهداف.

3- محمد الأمين عمورة، الجزائر، 6 أهداف.

3- جوردان آيو، غانا، 6 أهداف.

3- كاموري دومبيا، مالي، 6 أهداف.

4- لاسينا تراوري، بوركينا فاسو، 5 أهداف.

4- محمود حسن تريزيجيه، مصر، 5 أهداف.

4- موسى بارو، جامبيا، 5 أهداف.

وكان محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر سجل هدفًا في فوز الفراعنة ضد نظيره منتخب إثيوبيا 2-0 في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم والتي جمعتهما بإستاد القاهرة.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف أول لصالح منتخب مصر، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء.

هدافي تصفيات كأس العالم محمد صلاح كأس العالم كاس العالم 2026 دينيس بوانجا جوردان ايو منتخب مصر منتخب اثيوبيا

