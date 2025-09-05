في صالح المغرب، تعادل تنزانيا والكونغو في تصفيات كأس العالم 2026

انتهت مباراة منتخب الكونغو مغ تنزانيا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

تعادل الكونغو وتنزانيا

وافتتح المنتخب الكونغولي النتيجة في الدقيقة الـ'68 عن طريق موسافو، قبل أن يتعادل منتخب تنزانيا النتيجة في الدقيقة الـ'84.

وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب التنزاني المركز الثاني في المجموعة الخامسة بـ10 نقاط، بفارق 5 نقاط عن المنتخب المغربي، في حين تتواجد كل من زامبيا والنيجر في المركزين الثالث والرابع على التوالي بـ6 نقاط لكل منهما، بينما يتذيل منتخب كونغو برازافيل الترتيب بنقطة واحدة.

ويحتاج المغرب للفوز في مباراة اليوم أمام النيجر من أجل حسم التأهل رسميا

