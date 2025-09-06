موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام تونس والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر الثاني بقيادة مديره الفني حلمي طولان، اليوم السبت، نظيره التونسي، في أولى التجارب الودية للفراعنة، في إطار استعداداته لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخبين الشقيقين مصر وتونس في تجربة ودية ثانية مساء الثلاثاء المقبل على استاد هيئة قناة السويس.

موعد مباراة مصر وتونس والقناة الناقلة

تنطلق مباراة منتخب مصر الثاني أمام نظيره منتخب تونس، في الثامنة مساء اليوم السبت، على إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتنقلها قناة أون سبورت الفضائية المفتوحة على الهواء مباشرة.

حلمي طولان يجتمع باللاعبين، فيتو

قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب

وكان حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الوطني، قد أعلن القائمة النهائية المشاركة في البطولة، والتي ضمت الأسماء التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد، عصام ثروت.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش"، أحمد سامي، محمود رزق، علي الفيل، مصطفى العش، عمر جابر، أحمد هاني، كريم حافظ، يحيى زكريا، أحمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد عاطف قطة، عمر الساعي، غنام محمد، محمد مجدي "أفشة"، ميدو جابر، مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: مروان حمدي، ناصر منسي، حسام حسن، حسين الشحات، زلاكة.

