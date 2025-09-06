السبت 06 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام تونس والقناة الناقلة

منتخب مصر الثاني،
منتخب مصر الثاني، فيتو

يلتقي منتخب مصر الثاني بقيادة مديره الفني حلمي طولان، اليوم السبت، نظيره التونسي، في أولى التجارب الودية للفراعنة، في إطار استعداداته لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخبين الشقيقين مصر وتونس في تجربة ودية ثانية مساء الثلاثاء المقبل على استاد هيئة قناة السويس.

 

موعد مباراة مصر وتونس والقناة الناقلة

تنطلق مباراة منتخب مصر الثاني أمام نظيره منتخب تونس، في الثامنة مساء اليوم السبت، على إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتنقلها قناة أون سبورت الفضائية المفتوحة على الهواء مباشرة.

حلمي طولان يجتمع باللاعبين، فيتو
حلمي طولان يجتمع باللاعبين، فيتو

قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب

وكان حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الوطني، قد أعلن القائمة النهائية المشاركة في البطولة، والتي ضمت الأسماء التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد، عصام ثروت.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش"، أحمد سامي، محمود رزق، علي الفيل، مصطفى العش، عمر جابر، أحمد هاني، كريم حافظ، يحيى زكريا، أحمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد عاطف قطة، عمر الساعي، غنام محمد، محمد مجدي "أفشة"، ميدو جابر، مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: مروان حمدي، ناصر منسي، حسام حسن، حسين الشحات، زلاكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر الثاني حلمي طولان منتخب تونس موعد مباراة مصر وتونس والقناة الناقلة استاد هيئة قناة السويس بطولة كأس العرب

مواد متعلقة

منتخب مصر الثاني يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة تونس (صور)

استدعاء أحمد هاني لمعسكر منتخب مصر الثاني بالإسماعيلية

بعثة تونس تصل إلى القاهرة اليوم لمواجهة منتخب مصر الثاني استعدادا لكأس العرب

حلمي طولان: لم يحدث تنسيق مع حسام حسن قبل قائمة منتخب مصر الثاني

الأكثر قراءة

بعد اتصال السيسي به، ما قصة الطبيب محمود سامي؟

القاهرة الكبرى لم تسلم منها، الأرصاد تحذر 3 مناطق من ظاهرة مقلقة تستمر ساعات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

من رئيس ناد أوروبي كبير، أول عرض "وظيفة" يصل إلى أرملة ديوجو جوتا

سعر الفاكهة اليوم، الرمان يبدأ من 15 جنيها وجنون الأسعار يضرب 3 أصناف

باليوم والشهر، موعد انعقاد مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد

السيسي يهنئ الطبيب محمود سامي بتعيينه في صندوق مخاطر المهن الطبية: الوطن لا ينسى المخلصين

من وراء الكونجرس، تفاصيل عملية "فاشلة" لقوات النخبة الأمريكية للتجسس على كيم

خدمات

المزيد

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

لتر الذرة يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع ناري في أسعار الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أعراض مرض HFMD عند الأطفال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads