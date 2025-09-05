الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا

منتخب مصر الوطني،
منتخب مصر الوطني، فيتو

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة إثيوبيا، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

يدخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام إثيوبيا بتشكيل مكون من:

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎اللب আ ባትግጠረብኤኤ **文 RTINC مصر ضد إثيوبيا تصفيات كأس العالم62 العالم 2026 محمد الشناوي محمد هاني رامي ربيعة خالد صبحي محمد حمدي.حمدي فتحي.أحمد. سيد زيزو.محمود حسن تريزيجيه محمد صلاح عمر مرموش أسامة فيصل 型 星本 عدة الاتجاد لمصري C6yPTEA مصطفى شوبیر محمد صبحي- محمد ربيعة حسام عبد المحيد عمرو الجزار -أحمد عيد دونجا مهند لاشين أحمد نبيل كوكا محمود صابر إبراهيم عادل مصطفى محمد BS دانون TIGER ACU OΓΔ Camer PUMA نبرياضة المتددة‎'‎‎

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل منتخب مصر أمام اثيوبيا حسام حسن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم اثيوبيا مباراة مصر واثيوبيا موعد مباراة مصر ضد إثيوبيا

مواد متعلقة

حافلة منتخب مصر تتحرك إلى استاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا

منتخب الشباب وجهازه الفني يدعمان المنتخب الأول قبل مواجهة إثيوبيا (فيديو)

صلاح يقود التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

بقرار من الخطيب، محمد يوسف يجمع متعلقاته من غرفته بملعب التتش

إمام الإسماعيلية ينعى نفسه بأبيات شعرية لمالك بن دينار قبل وفاته ( فيديو )

أول رد فعل من موسيماني بعد التصريحات المنسوبة له بشأن تدريب الأهلي

بلاغ جديد ضد رجب هلال حميدة بتهمة الاستيلاء علي 3 ملايين جنيه

نتنياهو يهاجم بيان الخارجية المصرية بشأن تهجير الفلسطينيين

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

ربة منزل تطعن زوجها في المحلة بعد 7 أشهر زواج لـ خلاف على مصروف البيت

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة ؟

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

أعراض مرض HFMD عند الأطفال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح معنى «الحاملات وقرا» في سورة الذاريات

دعاء الجمعة للزواج والحمل تأسيا بمولد الرسول

تفريج الهم واستجابة الدعاء، فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads