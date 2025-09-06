نتائج مذهلة و"صفر خسائر"، كشف حساب حسام حسن مع منتخب مصر بعد الفوز على إثيوبيا

بنتائج مذهلة وخسارة “صفر” لم يفعلها الأجانب من قبل، يواصل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، نتائجه الإيجابية مع "الفراعنة" بعد الفوز على إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليُحافظ على سجله الخالي من الهزائم في المباريات الرسمية.

وبحسبة بسيطة عن كشف حساب “العميد” مع الفراعنة منذ توليه المسؤولية، يتضح أنه خاض حتى الآن 11 مباراة رسمية، نجح خلالها في تحقيق 8 انتصارات كاملة، مقابل 3 تعادلات فقط، دون أن يتعرض لأي خسارة.

وعلى مستوى الأرقام الهجومية والدفاعية، سجل منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن 20 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط، ليعكس ذلك الصلابة الدفاعية والانضباط التكتيكي إلى جانب الفاعلية الهجومية.



بهذه النتائج، يقترب بالفراعنة خطوة كبيرة نحو التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يحتاج المنتخب للفوز في المباراة المقبلة أمام بوركينا فاسو لحسم بطاقة التأهل رسميًّا.

وفاز منتخب مصر على نظيره الإثيوبي بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي أمس الجمعة، في إطار مواجهات الجولة السابعة من دور المجموعات بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

المنتخب المصري يقترب من التأهل للمونديال بثنائية في شباك منتخب إثيوبيا



شاهد أهداف المباراة ⤵️📺#تصفيات_أفريقيا_لكأس_العالم 2026#مصر_إثيوبيا | #SSC pic.twitter.com/xdpI1FiBeA — SSC (@ssc_sports) September 5, 2025

وسجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 41 من ركلة جزاء حصل عليها محمود حسن "تريزيجيه".



وأضاف عمر مرموش الهدف الثاني من ركلة جزاء أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بعدما لمس مدافع إثيوبيا الكرة بيده داخل المنطقة.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، صاحب المركز الثاني، قبل مباراتهما المرتقبة في الجولة الثامنة يوم الثلاثاء المقبل.

