خارج الحدود

"زلزال ليلي"، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات "نسف متزامن" في غزة

عمليات نسف متزامن
عمليات "نسف متزامن" في غزة، فيتو

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الجمعة-السبت، عمليات نسف وتفجير متزامنة، هزت أرجاء قطاع غزة ووصفها سكان بأنها أشبه بـ "زلزال ليلي".

واستهدفت عمليات جيش الاحتلال، عددًا من البنايات السكنية في مدينة غزة، التي تأتي في أعقاب تفجير برج "مشتهى" الشهير.

تزامن ذلك مع شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية ترافقت مع قصف مدفعي واسع على مناطق مختلفة في شرق مدينة غزة.


وأفادت مصادر بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ للمرة الثالثة عمليات نسف طالت المباني السكنية في منطقة "أبو إسكندر" بحي "الشيخ رضوان" شمالي القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية فجرت روبوتات مفخخة في محيط "بركة الشيخ رضوان" شمال غربي مدينة غزة، كما أطلقت طائرات مسيرة نيرانها بشكل مكثف تجاه شارع الجلاء وأحياء "الشيخ رضوان" شمالي المدينة.
 

ونفذ جيش الاحتلال أيضًا عملية نسف بالمتفجرات في منطقة عمارات "طوهوكو" جنوب "مدينة حمد السكنية" في خان يونس، جنوبي القطاع.

ونفذت المقاتلات الحربية الإسرائيلية جنبًا إلى جنب مع الطيران المسير غارات جوية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

