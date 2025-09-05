السبت 06 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

العفو الدولية تطالب الاحتلال بتجميد العمليات العسكرية في مدينة غزة على الفور

العفو الدولية، فيتو
العفو الدولية، فيتو

أعلنت منظمة العفو الدولية، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة ستكون لها تداعيات كارثية.

وأشارت إلى أنه على الكيان الصهيوني تجميد عملياته العسكرية في مدينة غزة على الفور.

وأوضحت أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة ستهجر مئات آلاف الفلسطينيين وتعمق المعاناة في القطاع، مشيرة: قطاع غزة يعاني من حملة تجويع وإبادة.

واختتمت منظمة العفو الدولية بأن إسرائيل تضرب عرض الحائط بمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

أفادت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم الجمعة، باستشهاد 51 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 36 بمدينة غزة وشمال القطاع.

أكثر من 700 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم الرسمي

في سياق متصل، قالت منظمة اليونيسف، مساء اليوم الجمعة، إن أكثر من 700 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم الرسمي.

وأضاف اليونيسف: "أطفال قطاع غزة جردوا من الحق في التعلم وأصبحت المدارس ملاجئ والبيوت أنقاضا ولا مكان للتعلم".

أكثر من 540 طفلا يقتلون شهريا بغزة في حرب الإبادة الإسرائيلية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في بيان صادر عنها الإثنين الماضي، أن أكثر من 540 طفلا يُقتلون شهريا في قطاع غزة منذ 5 أشهر، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.

وأكدت منظمة اليونيسيف، أن أطفال غزة يعيشون كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأن الحل الوحيد لحمايتهم هو التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم يضمن إنهاء معاناتهم ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

إسرائيل العفو الدولية العملية العسكرية الإسرائيلية اليونيسيف جيش الاحتلال فلسطين منظمة اليونيسيف منظمة العفو الدولية

