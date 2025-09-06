الظهور الأول، التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الثاني في مواجهة تونس

تحظى مباراة منتخب مصر الثاني الودية أمام نظيره منتخب تونس، مساء اليوم السبت، باهتمام كبير لدى جماهير وعشاق المنتخبات الوطنية المصرية، خاصة أن المباراة تمثل الظهور الأول للفراعنة، بعد قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة بتشكيل منتخب وطني جديد، يمثل مصر في بطولة كأس العرب المقرر انطلاقها في قطر مطلع ديسمبر المقبل

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة المدرب المخضرم حلمي طولان، بتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، ومعه أحمد حسن مديرا للفريق وعصام الحضري مدرب لحراس المرمى ومحمد نور وممدوح المحمدي كمدربين مساعدين

مران منتخب مصر الثاني، فيتو

تشكيل منتخب مصر الثاني المتوقع أمام تونس

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان بشكل كبير، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام تونس في مواجهة الليلة، والتي يتوقع أن تضم كل من:

حراسة المرمى:أحمد الشناوي

الدفاع: كريم حافظ - محمود حمدي الونش - أحمد سامي - عمر جابر

الوسط: محمد النني - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي

الهجوم: أحمد عاطف “قطة” - مروان حمدي - حسين الشحات

قائمة منتخب مصر الثاني بمعسكر مارس

وكان حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الوطني، قد أعلن القائمة النهائية المشاركة في البطولة، والتي ضمت الأسماء التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد، عصام ثروت.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش"، أحمد سامي، محمود رزق، علي الفيل، مصطفى العش، عمر جابر، كريم فؤاد، كريم حافظ، يحيى زكريا، أحمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد عاطف قطة، عمر الساعي، غنام محمد، محمد مجدي "أفشة"، ميدو جابر، مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: مروان حمدي، ناصر منسي، حسام حسن، حسين الشحات، زلاكة.

