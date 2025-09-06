السبت 06 سبتمبر 2025
موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًّا على حساب إثيوبيا بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

 

أهداف منتخب مصر أمام إثيوبيا

وسجل محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني الهدف الأول في مرمى إثيوبيا من ركلة جزاء في الدقيقة 40 وبنفس الطريقة سجل عمر مرموش الهدف الثاني بالدقيقة 45+1.

 

منتخب مصر يحافظ على صدارة مجموعته

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 19 نقطة، ليتربع على صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو وصيف المجموعة برصيد 14 نقطة.

 

موعد مباراة مصر أمام بوركينا فاسو والقناة الناقلة

ويلتقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لتصفيات كاس العالم 2026، على أن تقام المباراة بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل 9 سبتمبر الجاري.

تنطلق مباراة مصر المقبلة أمام بوركينا فاسو في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية واجادوجو، وتنقلها قناة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

