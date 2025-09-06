اليوم، انطلاق مهرجان الصيد بالإسكندرية ضمن فعاليات المهرجان الرياضي البحري

ينطلق مهرجان الصيد صباح اليوم السبت، بمشاركة 23 فريقًا بنادي الصيد بالإسكندرية ويشمل مسابقة الجر والجيجنج والكاستنج لأسماك الأناشي والدراج والوقار والكبريت والحصان والعضاض ومن شروطها ألا يزيد الفريق عن فردين بالإضافة للبحري ويمكن اصطحاب ناشئ.

كما يضم مهرجان الصيد مسابقة التسقيط ومن شروطها ألا يزيد الفريق عن ثلاثة أفراد بالإضافة للبحري وناشئ لا يزيد عن 18 سنة.

وكانت انطلقت فعاليات المهرجان الرياضي البحري الذي ينظمه ويستضيفه نادي الصيد المصري بالإسكندرية، أمس الجمعة، في الفترة من 5 سبتمبر وحتى 6 سبتمبر.



وشهد اليوم الأول من المهرجان فعاليات العديد من الرياضات المائية البحرية والترفيهية ومنها الكانوي والكياك وكرة الماء والسباحة مسافات طويلة بالإضافة لعرض لفريق الغطس بالنادي.



ويأتي هذا المهرجان حرصًا من نادي الصيد على دعم الرياضات المائية وخاصة رياضة صيد الأسماك والعمل على نشرها وتوسيع قاعدة ممارسيها.

