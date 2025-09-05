السبت 06 سبتمبر 2025
منتخب إيطاليا يكتسح إستونيا بخماسية بتصفيات كأس العالم

نجح منتخب إيطاليا في الفوز أمام إستونيا بنتيجة 5-0 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأحرز أهداف منتخب إيطاليا كل من: مويس كين مع بداية الشوط الثاني  58.

وأحرز الهدفين الثاني والثالث ماتيو ريتيجي في الدقيقتين 69', 89.

وأضاف جياكومو راسبادوري الهدف الرابع في الدقيقة 71.

واختتم أليساندرو باستوني الأهداف مع نهاية المباراة في الدقيقة +2 90.

وتواجد جيجي دوناروما المنضم حديثا لمانشستر سيتي كحارس أساسي للمنتخب الإيطالي أمام إستونيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما أن دوناروما يحمل شارة قيادة منتخب إيطاليا في المباراة.

تشكيل منتخب ايطاليا 

ويقع منتخب إيطاليا  في مجموعة تضم منتخبات النرويج وإستونيا ومولدوفا.

نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026

وكان الاتحاد الإيطالي أعلن تعيين جينارو جاتوزو مدربًا لمنتخب إيطاليا في يونيو الماضي خلفًا للمدرب السابق لوشيانو سباليتي الذي رحل على خلفية تراجع نتائج الأزوري.

 بعد زيادة عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم، من 32 إلى 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ارتفع عدد المقاعد المخصصة لمنتخبات أوروبا من 13 إلى 16 مقعدًا.

وتتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال.

المقاعد الـ4 المتبقية سيتم تحديدها في ملحق يقام في مارس 2026، يشارك فيه 16 منتخبًا.

المنتخبات المشاركة في الملحق هي المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في مرحلة المجموعات من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيبًا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي.

